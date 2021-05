Wymiana karty motorowerowej na prawo jazdy kategorii AM powinna zostać wykonana niezwłocznie. Na czym polega i jakich dokumentów wymaga?

Wymiana karty motorowerowej: czemu jest konieczna?

Osoby chodzące do szkoły przed 2013 rokiem z pewnością pamiętają wielkie poruszenie towarzyszące wyrabianiu karty motorowerowej. Jakie były wymogi? Trzeba było ukończyć 13. rok życia, odbyć szkolenie organizowane w szkole oraz zdać egzamin. Kartę motorowerową wydawał dyrektor szkoły, w której odbywało się szkolenie. Co więcej, dokument otrzymywało się bezpłatnie i bezterminowo. W styczniu 2011 roku w Polsce pojawiła się jednak ustawa o kierujących pojazdami, a ta w styczniu 2013 roku zlikwidowała kartę motorowerową. Co mają zrobić jej posiadacze?

Wymiana karty motorowerowej na prawo jazdy: ile kosztuje?

Dziś kartę motorowerową należy wymienić na prawo jazdy kategorii AM. Jak to zrobić? Wystarczy że prowadzący pojawi się w referacie komunikacji należnym swojemu miejscu zamieszkania i tam przedstawi kartę motorowerową wraz z aktualną fotografią. Niestety wymiana nie jest bezpłatna. Kierowca będzie musiał wnieść opłatę w wysokości 100 zł. Do kwoty doliczona zostanie też opłata ewidencyjna o wysokości 0,5 zł.

Wymiana karty motorowerowej: kiedy nie jest konieczna?

Kierowca wnioskujący o wymianę karty motorowerowej na prawo jazdy kategorii AM będzie musiał czekać na załatwienie sprawy do 14 dni od momentu złożenia wniosku. Warto pamiętać o jeszcze jednej rzeczy. Prawo jazdy kategorii AM nie jest wymagane do prowadzenia motorowerów od osób, które uzyskały 18 lat przed wejściem w życie ustawy z roku 2011 o kierujących pojazdami lub posiadają prawo jazdy kategorii B. Jak udowodnić fakt posiadania uprawnień w takim przypadku? Należy mieć przy sobie dowód osobisty, ewentualnie prawo jazdy.