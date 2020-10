W jakim wieku można rozpocząć kurs na prawo jazdy?

motocykl z silnikiem o pojemności skokowej do 125 cm3, mocy do 11 kW i stosunku mocy do masy własnej do 0,1 kW/kg oraz motocykl trójkołowy o mocy do 15 kW - kat. A1 i minimalny wiek 16 lat

motocykl, który ma moc do 35 kW, stosunek mocy do masy własnej do 0,2 kW/kg, nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe, którego moc przekracza dwukrotność mocy tego motocykla lub motocykl trójkołowy o mocy do 15 kW - kat. A2 i minimalny wiek 18 lat