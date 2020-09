Nieczytelne prawo jazdy? Możesz stracić dokument...

Nieczytelne prawo jazdy: kierowcy grozi mandat?

Przepisy mówią bardzo wyraźnie, że jeżeli funkcjonariusz w czasie kontroli drogowej stwierdzi, że prawo jazdy jest nieczytelne, może zatrzymać je za pokwitowaniem. Co oznacza nieczytelność w tym przypadku? Zniszczenie w tak dużym stopniu, że kontrolujący nie ma możliwości zobaczenia zdjęcia czy odczytania podstawowych danych. Co wtedy? Kierowca powinien niezwłocznie złożyć wniosek o wydanie nowego prawka. Bez niego naraża się na mandat związany z nieposiadaniem przy sobie koniecznych dokumentów w czasie kontroli drogowej - a to oznacza mandat o wysokości 50 złotych.

Nieczytelne prawo jazdy - dotyczy też dokumentów nowego typu?

Oczywiście sytuacja związana z nieczytelnym prawem jazdy pojawiła się w polskim systemie prawnym głównie w związku z blankietami starego typu - książkowymi. Te w wyniku np. zalania mogły mieć rozmyte litery, które zdecydowanie utrudniały policji identyfikację kierowcy. Dziś podoba sytuacja nie jest możliwa. A wszystko za sprawą faktu, że od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej prawo jazdy przyjęło formę karty do bankomatu - konkretnie zalaminowanej kartki. Jego zniszczenie w stopniu uniemożliwiającym czytelność jest zatem mocno utrudnione.