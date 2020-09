Prawo jazdy międzynarodowe: jak wyrobić dokument?

Prawo jazdy międzynarodowe - do czego jest potrzebne?

Międzynarodowe prawo jazdy pełni prostą rolę. Ma potwierdzać uprawnienia kierowcy do kierowania pojazdami w sytuacji, w której ten wyjeżdża do kraju, który nie jest członkiem Unii Europejskiej. Jak wyrobić taki dokument? Na szczęście to akurat nie stanowi większego problemu. Szczególnie że ścieżka urzędowa jest zdecydowanie mało skomplikowana. W pierwszej kolejności prowadzący musi przygotować komplet trzech dokumentów. Mowa o dwóch fotografiach, dowodzie osobistym oraz kopii krajowego prawa jazdy. Następnie konieczna jest wizyta w wydziale komunikacji.

Międzynarodowe prawo jazdy: ile to kosztuje?

Za druk prawa jazdy międzynarodowego należy zapłacić 35 złotych. I to tak naprawdę jedyna opłata, którą musi wnieść prowadzący. Termin załatwienia sprawy jest niezwykle szybki. Dokument powinien być wydany w terminie 3 dni od momentu wpływu dokumentów do wydziału komunikacji.





Zdjęcie do prawa jazdy międzynarodowego: jak powinno wyglądać?

Zdjęcie do prawa jazdy międzynarodowego powinno mieć wymiary 35 x 45 mm. Do tego fotografia musi być kolorowa, a do tego oczywiście aktualna. Negatyw wykonany kilka lat wcześniej zostanie odrzucony przez urzędnika.