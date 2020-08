Jazda bez prawa jazdy 2021 r. Co musisz wiedzieć?

O braku obowiązku wożenia ze sobą prawa jazdy mówi się od lat. Teraz jednak zmiany w prawie mogą być bliżej realizacji niż kiedykolwiek. Stosowny projekt nowelizacyjny jest już bowiem przegłosowany przez sejm i senat - teraz czeka zatem na podpis prezydenta. Co zmieni? Za jego sprawą jazda bez prawa jazdy mogłaby się stać faktem. A kierowca musiałby spełnić wyłącznie trzy warunki. Po pierwsze musi mieć uprawnienia do kierowania pojazdami. Po drugie uprawnienia te powinny zostać wydane przez polski organ. Po trzecie możliwość ta dotyczyć będzie oczywiście terytorium RP.

Jazda bez prawa jazdy 2021 r. - termin i kolejne zmiany

Kiedy jazda bez prawa jazdy stanie się faktem? Kluczowy jest czas podpisu prezydenta oraz ogłoszenie w Dzienniku Ustaw. Nowe przepisy zaczną obowiązywać po 3 miesiącach od tego momentu. Co to oznacza w praktyce? Kierowcy prawdopodobnie nie będą musieli wozić ze sobą prawa jazdy już na początku roku 2021. Jazda bez prawa jazdy to nie jedyne uprawnienie, które daje kierowcom tzw. pakiet deregulacyjny. Zakres nowelizacji jest dużo szerszy i zakłada m.in.: