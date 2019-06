Czym można jeździć mając prawo jazdy kategorii B1?

Kategoria prawa jazdy B1 została wprowadzona jeszcze przed wejściem Polski do Unii Europejskiej. Początkowo uprawnienia wynikające z dokumentu były dość szerokie. Pozwalały bowiem na kierowanie... odchudzonymi samochodami. Co to oznacza? Do roku 2013 przepisy dawały możliwość jazdy trójkołowym lub czterokołowym pojazdem samochodowym o masie własnej, która nie przekracza 550 kilogramów. I Polacy starali się je wykorzystywać demontując część wyposażenia np. w Maluchu czy Smarcie, a następnie modyfikując zapisy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

W styczniu roku 2013 w życie weszła nowelizacja przepisów. W jej wyniku przepisy zostały nie tylko bardziej sprecyzowane, ale i zaostrzone. Od tego momentu 16-letni kierowca mógł zasiąść za kierownicą, jednak wyłącznie pojazdu służącego do przewozu osób o masie wynoszącej maksymalnie 400 kilogramów. W przypadku pojazdów służących do przewozu towarów masa jest nieco większa i nie może przekroczyć 550 kilogramów. To jednak nie koniec. Ustawodawca ograniczył też moc silnika. Teraz nie może ona przekroczyć 20 koni mechanicznych.

reklama reklama



Prawo jazdy B1 - czym można jeździć?

czterokołowiec lekki - tj. pojazdem samochodowym przeznaczonym do przewozu osób lub ładunków z wyłączeniem samochodu osobowego, ciężarowego i motocykla, którego masa własna nie przekracza: w przypadku przewozu rzeczy 550 kg, a w przypadku przewozu osób 400 kg

pojazdami ujętymi w ramach kategorii AM - tj. motorowerem, czterokołowcem lekkim, zespołem pojazdów składającym się z motoroweru lub czterokołowca lekkiego z przyczepą

Prawo jazdy B1 - jakie są wymogi?