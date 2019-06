Międzynarodowe prawo jazdy - kiedy będzie potrzebne?

Można oczekiwać, że wakacje 2019 r. przebiegną pod znakiem rekordowej liczby zagranicznych wyjazdów naszych rodaków. Nietrudno podejrzewać, że część urlopowiczów pojedzie na eskapadę swoim samochodem.

Do podróży zagranicznych z użyciem własnych „czterech” kółek zachęca między innymi brak problemów dotyczących akceptowalności polskiego prawa jazdy w wielu krajach Europy. Taki dokument bez żadnego problemu jest honorowany między innymi na terenie państw należących do Unii Europejskiej.

Niektórzy nasi rodacy wybiorą się jednak do innych krajów, gdzie może być potrzebne międzynarodowe prawo jazdy. Właśnie dlatego eksperci porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl postanowili zaprezentować odpowiedzi na najważniejsze pytania związane z takim dokumentem.

Warto pamiętać, że międzynarodowe prawo jazdy może okazać się potrzebne nie tylko osobom wybierającym się własnym autem za granicę. Niektórzy wycieczkowicze po podróży samolotem zamierzają bowiem wynająć samochód, który wykorzystają do zwiedzania odległego kraju.

Międzynarodowe „prawko” będzie potrzebne poza krajami UE

Tak jak już wspomnieliśmy, międzynarodowe prawo jazdy nie jest potrzebne osobom wyjeżdżającym turystycznie do krajów Unii Europejskiej. Te państwa honorują bowiem polskie dokumenty bez żadnych dodatkowych wymagań. Inna sytuacja dotyczy krajów, które nie należą do UE, ale są stroną co najmniej jednej z dwóch międzynarodowych konwencji dotyczących ruchu drogowego (tzn. Konwencji Wiedeńskiej albo Konwencji Genewskiej).

Przynajmniej jedną z dwóch wspomnianych konwencji podpisały między innymi następujące państwa:

Albania

Algieria

Armenia

Australia

Azerbejdżan

Białoruś

Bośnia i Hercegowina

Brazylia

Czarnogóra

Egipt

Filipiny

Gruzja

Indie

Iran

Islandia

Izrael

Japonia

Kanada

Kazachstan

Kenia

Korea Południowa

Kuba

Macedonia Północna

Maroko

Mołdawia

Norwegia

Nowa Zelandia

Rosja

RPA

Serbia

Stany Zjednoczone

Szwajcaria

Tajlandia

Tunezja

Turcja

Ukraina

Jeżeli w jakimś z wymienionych krajów nie obowiązują specjalne regulacje, to polski turysta na jego terenie będzie musiał posiadać międzynarodowe prawo jazdy (o ile chce prowadzić własny lub wypożyczony samochód albo motocykl). Dokładne informacje o wymaganiach poszczególnych państw związanych z prawem jazdy prezentuje między innymi Ministerstwo Spraw Zagranicznych na swojej stronie internetowej przeznaczonej dla turystów. Możemy się tam dowiedzieć choćby tego, że w Japonii uznawane jest tylko międzynarodowe prawo jazdy według wzoru określonego przez Konwencję Genewską. Taki dokument używany na terenie Japonii musi mieć termin ważności wynoszący jeden rok. W większości przypadków międzynarodowe prawo jazdy jest wydawane na maksymalny okres 3 lat.