Jazda na oponach zimowych przez cały rok: hit czy kit?

Który sezon na drogach jest bardziej wymagający? Bez wątpienia zima. W jej czasie warunki stają się dużo bardziej ekstremalne - panuje niska temperatura, a na drodze pojawia się śnieg czy lód. Opony zimowe są zatem absolutnym must have. I wychodząc z tego założenia wielu kierowców w Polsce dochodzi do wniosku, że skoro zimówki zapewniają bezpieczeństwo zimą, można je stosować też i latem. W końcu w sezonie ciepłym warunki nie mogą się stać aż takie złe. Ile w tym prawdy? Opowiemy o tym w dalszej części tekstu.

Czy można jeździć na oponach zimowych latem?

Postanowiliśmy dziś zająć się zatem tym mitem. A więc czy jazda na oponach zimowych przez cały rok to dobry pomysł? No właśnie nie bardzo. Bo w wysokiej temperaturze zimówka staje się niezwykle miękka - zaczyna się dosłownie kleić do asfaltu. Skutek? Zdecydowanie szybciej przebiega ścieranie bieżnika, a powstające w procesie siły tarcia odbijają się na spalaniu silnika. A na tym nie koniec, bo opona zimowa latem oznacza też np. pogorszony komfort podróżowania (mocno hałasuje), pogorszone właściwości trakcyjne (auto szybciej zrywa kontakt z nawierzchnią) oraz wydłużoną drogę hamowania.

Mandat za opony zimowe w lecie?

Polskie prawo nie przewiduje obowiązku stosowania ogumienia sezonowego. A to oznacza mniej więcej tyle, że mandat za opony zimowe w lecie nie jest możliwy. Kiedy kierowca może zostać ukarany przez funkcjonariuszy? Głównie wtedy, gdy ogumienie jest skrajnie zużyte - ma bieżnik o wysokości mniejszej niż 1,6 mm. Konsekwencje? Mandat za opony może opiewać na kwotę od 20 do 500 złotych. Co więcej, na tym interwencja policji nie zakończy się. Jednocześnie kierowca straci dowód rejestracyjny pojazdu.