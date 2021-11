Jak sprawdzać opony całoroczne? Bo choć nadają się na każdy sezon, nadal wymagają nieco uwagi od kierowcy. Powinien on pamiętać o...

Opony całoroczne, czyli wielka wygoda dla kierowcy

Obecnie mniej więcej 15 proc. samochodów osobowych w Polsce jeździ na oponach całorocznych. Raz że wynika to z wygody – nie ma sezonowej wymiany, przez co auto bez względu na warunki jest gotowe do jazdy. Dwa pogody w naszym kraju stały się mniej skrajne – zimą np. sporadycznie pojawia się śnieg. W teorii opony całoroczne mają opinię zatem bezobsługowych. I choć jest w tym dużo prawdy, nie można zapominać mimo wszystko o dwóch procedurach.

Jak sprawdzać opony całoroczne?

Podstawą jest oczywiście regularna kontrola ciśnienia powietrza. Jego wartość będzie się wyraźnie zmieniać między latem a zimą. Dlatego kierujący powinien sprawdzać napompowanie kół nie rzadziej niż raz w miesiącu i zawsze przed dalszym wyjazdem. Poza tym kierujący powinien tak czy tak od czasu do czasu pojawiać się u wulkanizatora. Ten skontroluje bowiem stan opon, zaworków, poziom ciśnienia czy wyważenie kół.

Opony całoroczne mimo wszystko muszą pojawiać się na wulkanizacji

Skoro masz porządne opony i montowałeś je w profesjonalnym serwisie – to teraz czas na prawidłowe ciśnienie i eksploatację. Pojedź do profesjonalnego serwisu – gdzie sprawdzą, czy koła są dalej dobrze wyważone. Jeśli czujesz wibracje na kierownicy – to układ zawieszenia, mocowanie silnika i układ kierowniczy czują to jeszcze bardziej. Jeśli widzisz, że ciśnienie spada bardziej niż wynika to z pogody – to albo jest nieszczelność między oponą a rantami felgi, albo zaworek jest uszkodzony, albo masz przebitą oponę. W serwisie to sprawdzą. Temperatura spada więc zmniejsza się ciśnienie – koniecznie dopompuj! – mówi Piotr Sarnecki, dyrektor generalny Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego (PZPO).

Źródło: Materiały prasowe PZPO