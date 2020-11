Zawieszenie pneumatyczne a wymiana opon. Jak nie popsuć auta?

Co to jest zawieszenie pneumatyczne?

W przypadku zawieszenia pneumatycznego producenci stosują niemalże standardowe amortyzatory. Te nie są jednak doposażane sprężynami, a specjalnymi, gumowymi miechami. To w nich kumulowane jest ciśnienie generowane w kompresorze i to ich praca odpowiada za komfortowe tłumienie nierówności czy regulację prześwitu pojazdu. Konstrukcja zawieszenia pneumatycznego jest dość skomplikowana. Dlatego jego uszkodzenie podczas niefachowo wykonanych procedur serwisowych skończy się kosztami szacowanymi na co najmniej kilkanaście tysięcy złotych.

Wymiana opon: zawieszenie pneumatyczne ma specjalne wymogi?

Choć zawieszenie pneumatyczne jest konstrukcją skomplikowaną i zaawansowaną, nie ma większych wymogów dotyczących sezonowej wymiany opon. A to oznacza, że kierowca może wybrać się do dowolnego warsztatu i wcale nie musi to być punkt należący do sieci ASO. O czym należy jednak pamiętać? Aby po zakończeniu procedury odpalić silnik i dać chwilę pneumatyce na wyregulowanie prześwitu - w sensie podniesienie auta. W przeciwnym razie jego podwozie lub zderzak mogą zostać uszkodzone w czasie zjeżdżania z podnośnika.