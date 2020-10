Zużyte opony: objawy, które powinny zwrócić uwagę

Zużyte opony samochodowe, czyli jakie?

Prawo polskie dość jasno określa granicę zużycia opon samochodowych. Wskazuje, że ogumienie należy wymienić na nowe, gdy wysokość bieżnika jest mniejsza niż 1,6 mm lub gdy ściana boczna lub bieżnik noszą śladu uszkodzenia mechanicznego - np. z opon wystaje drutówka, stanowiąca element konstrukcji wzmocnienia wewnętrznego. Co oznaczają zużyte opony samochodowe? Oczywiście drastycznie ograniczoną trakcję. To jednak nie koniec, bo ogumienie do wymiany to też brak możliwości przedłużenia ważności badania technicznego, ewentualnie odebranie dowodu rejestracyjnego przez policję.

Zużyty bieżnik opony - zwróć uwagę na jego wysokość!

Prawo wskazuje, że zużyty bieżnik opony to taki, który ma wysokość mniejszą niż 1,6 mm. Producenci ogumienia nie są jednak w stanie zgodzić się z taką interpretacją. Ich zdaniem granicę życia należy wyznaczyć na dużo wyższym poziomie. W przypadku opon letnich granicą są jakieś 2,5 - 3 mm. W przypadku modeli zimowych warto przyjąć nawet 3,5 - 4 mm. Poniżej tych wartości ogumienie traci właściwości trakcyjne. A to może oznaczać poślizg i np. stłuczkę. Jak sprawdzić czy bieżnik opony jest zużyty? Służą do tego specjalne testery - kosztują zaledwie kilka złotych. Do kontroli wykorzystać można też dwuzłotówkę - złote obręcz powinna się schować w bieżniku.





Czy zużyte opony hałasują? No właśnie...

Czy zużyte opony hałasują? Mogą hałasować. W jakim przypadku? W którym objawem zużycia jest ząbkowanie opon. Czym jest ząbkowanie? To krzywe ścieranie klocków bieżnika - jedna krawędź znajduje się wyżej niż druga. Ząbkowania nie da się wykorygować, a jest powodowane np. zużytym zawieszeniem albo przeciążonym lub niedociążonym pojazdem. Uszkodzenie można wykryć przejeżdżając dłonią po bieżniku - wyraźnie czuć wtedy zęby na klockach.

Zużyte opony: co z nimi zrobić?

Z utylizacją opon nie jest łatwo. Na szczęście kierowca nie musi się z nią męczyć. Jak zutylizować zużyte opony? Co z nimi zrobić? Wystarczy pojechać na wymianę do wulkanizatora i tam zostawić stary komplet.