Elektryczny Romet E-Pony już w sprzedaży

Romet E-Pony Źródło: Romet

Wielu z czytelników z pewnością miała do czynienia lub słyszała o kultowej motorynce Romet Pony, która była produkowana w latach 1978-1994. Obecnie firma Romet sprzedaje nowe wcielenie tego jednośladu w wersji z silnikiem o pojemności 50 cm3, a już niebawem do sprzedaży trafi Pony Mini z silnikiem o pojemności 125 cm3. Warto dodać, że już teraz Romet Pony jest dostępny z elektrycznym układem napędowym. Co o nim wiadomo?

Romet E-Pony mierzy zaledwie 1780 mm długości, 775 mm szerokości i 1030 mm wysokości, z kolei rozstaw osi to 1210 mm. Motorower waży 100 kg, posiada przedni widelec typu upside-down oraz po hamulcu tarczowym przy przednim i tylnym kole. Prędkość maksymalna pojazdu to ograniczone prawnie 45 km/h.

Motorower polskiego producenta został wyposażony w bezszczotkowy silnik o mocy 1500 W (2 KM) i momencie obrotowym na poziomie 30 Nm. Romet E-Pony, bo tak nazywa się ekologiczna wersja jednośladu jest homologowany jako motorower, a to oznacza, że do jego prowadzenia wystarczy prawo jazdy kat. AM. Osoby, które ukończyły 18 lat przed 19 stycznia 2013 roku, mogą korzystać z nowości Rometa posiadając jedynie dowód osobisty. Warto dodać, że według zapewnień producenta na jednym pełnym ładowaniu E-Pony przejedzie 60 km.

Nowy Romet E-Pony jest już dostępny w salonach. Za elektryczny motorower trzeba zapłacić 6499 zł.