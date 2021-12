Jak przygotować samochód na zimę? Zestaw dzisiejszych porad sprawi, że nie będziecie mieli niemiłej niespodzianki o poranku.

Jak przygotować samochód na zimę? Po pierwsze skrobaczka!

Oblodzone i oszronione szyby to pierwszy znak, że zima jest tuż-tuż. To też chwila, gdy wielu kierowców uświadamia sobie, że przez kolejne miesiące będzie musiała wychodzić z domu kilka minut wcześniej, by na zimnym parkingu usuwać lód z szyby. Wybór skrobaczki nie powinien przysparzać trudności. Ważnym jest, aby krawędzie przeznaczone do skrobania były idealnie gładkie i nie nosiły żadnych śladów uszkodzeń mechanicznych. Każda nierówność może spowodować dostanie się drobin brudu, którymi porysujemy szybę.

Zamiast skrobaczki odmrażacz lub... silnik

W przypadku skrobania zawsze występuje ryzyko powstania mikrorys, dlatego zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie odmrażacza lub... nagrzanie samochodu od środka. Jednak tutaj na przeszkodzie stoi Prawo o ruchu drogowym, które w art. 60 ust. 2 punkcie 3 zabrania pozostawiania włączonego silnika w trakcie postoju samochodu w obszarze zabudowanym. W tym wypadku musimy liczyć się z tym, że zostawienie samochodu na jałowym biegu w celu szybszego dogrzania przedniej szyby, może spotkać się z mandatem.

Jak przygotować samochód na zimę? Uważaj na przymarznięte drzwi

Kolejnym powszechnym problemem, z którym stykają się kierowcy, jest przymarzanie drzwi. Starając się otworzyć drzwi, wystrzegajmy się stosowania nadmiernej siły. Grozi to zniszczeniem uszczelki lub klamki. W wypadku, gdy nie możemy dostać się do środka, powinniśmy sprawdzić pozostałe drzwi w pojeździe i wejść do samochodu z innej strony, a nawet bagażnikiem, by następnie włączyć ogrzewanie. Niektórzy, jeśli mają dostęp do prądu czy dom w pobliżu, próbują użyć suszarki do włosów lub letniej wody. Ten drugi sposób jest jednak szczególnie niepolecany, bo nawet, jeśli się uda otworzyć drzwi, to ciecz ponownie zamarznie i następnego dnia stworzy jeszcze większy problem.

Jednak, tak jak w wielu wypadkach, najlepsza jest profilaktyka. Fachowcy rozwiązują ten problem przez stosowanie odpowiedniego środka do konserwacji gumy. Taki preparat nie tylko zabezpiecza uszczelki przed przymarzaniem, ale przede wszystkim zapewnia niezbędną elastyczność oraz zwiększa ich trwałość.

Jak przygotować samochód na zimę? Czyli walka z dieslem

Samochody wyposażone w silniki Diesla są znacznie wrażliwsze na niskie temperatury od ich benzynowych odpowiedników. Chodzi tutaj o zachowanie oleju napędowego, który mętnieje i tężeje w ujemnych temperaturach. To właśnie dlatego stacje benzynowe na chłodniejsze miesiące mają paliwo do diesli przygotowane na zimowe warunki.

Problemów z silnikiem Diesla najłatwiej sobie oszczędzić przez systematyczną profilaktykę. Dolewając do baku środek poprawiający właściwości eksploatacyjne oleju napędowego, spowodujemy obniżenie temperatury krzepnięcia. Niestety jeśli już dopuściliśmy do wytrącenia parafiny, to dodatek do paliwa nie przywróci pierwotnego stanu. – tłumaczy Krzysztof Wyszyński z Würth Polska.

Jak przygotować samochód na zimę? A więc pora na wnętrze

Tapicerka wymaga konserwacji niezależnie od pory roku. Tym bardziej w przypadku, gdy jest skórzana. W zimę na ten materiał negatywnie oddziałuje suche powietrze oraz niska temperatura, dlatego warto zastosować środek do konserwacji skóry. Produkty renomowanych producentów nie zawierają rozpuszczalników, a składają się z wosków i silikonów. Nałożenie takiego specyfiku pozwala zabezpieczyć elementy skórzane przed niszczeniem oraz przywrócić im blask i zapewnić pożądany połysk.

Nie tylko wnętrza wyłożone skórą wymagają pielęgnacji. Tworzywa sztuczne pod wpływem zimna mogą tracić swoje właściwości, a w konsekwencji długotrwałej ekspozycji na negatywne warunki atmosferyczne szybciej się starzeć i kruszyć. Tym zjawiskom można przeciwdziałać stosując środek do konserwacji kabiny kierowcy. – mówi Krzysztof Wyszyński z Würth Polska.

Źródło: Materiały prasowe Würth Polska