Na zimę wymień opony, ale i... płyn do spryskiwaczy!

Jak wymienić płyn do spryskiwaczy?

Wymiana płynu do spryskiwaczy jest naprawdę prosta. Bo tak naprawdę nie jest objęta żadną specjalną procedurą. Wystarczy że na początku jesieni kierowca będzie pamiętał o tym, aby nie dolewać do zbiornika wyrównawczego letniego płynu. Ciecz pozostałą w pojeździe należy zużyć - przemywając nią szyby. I gdy ta skończy się, zastąpić ją płynem zimowym.

Kiedy wymienić płyn do spryskiwaczy na zimowy?

Tak naprawdę ciężko jednoznacznie wskazać optymalny termin wymiany. W każdym roku będzie to inny moment. Zatem kiedy wymienić płyn do spryskiwaczy na zimowy? Przede wszystkim wtedy, gdy w nocy pojawiają się pierwsze przymrozki. Dla letniej wersji cieczy to niska temperatura jest szczególnie groźna - pod wpływem mrozu letni płyn zamarza, a przez to niszczy nie tylko zbiornik czy przewody, ale również i pompkę spryskiwacza.





Co zrobić żeby płyn do spryskiwaczy nie zamarzł?

Może się okazać, że na dworze pojawiają się pierwsze przymrozki, ale kierowca jeszcze nie wymienił płynu do spryskiwaczy na zimowy. Co wtedy? O marznięcie płynu do spryskiwaczy na postoju nie muszą się martwić wszyscy ci właściciele, który garażują swoje auta. Co z pozostałymi? Powinni starać się możliwie najszybciej zużyć letni płyn. Mogą również systematycznie rozcieńczać go zimowym. To zwiększy odporność cieczy na niskie temperatury.

Zimowy płyn do spryskiwaczy: jak zrobić samemu?

Wielu kierowców zadaje sobie pytanie: Jak zrobić zimowy płyn do spryskiwaczy? Odpowiedź jest prosta. Wcale nie trzeba bawić się w chemika, bo w sklepach motoryzacyjnych dostępne są tzw. koncentraty. Te rozpuszcza się w odpowiedniej ilości wody - koncentrat wlewa się do zbiorniczka wyrównawczego, a następnie uzupełnia go wodą. Na tym jednak nie koniec, bo zimowy płyn do spryskiwaczy można też zrobić samemu od podstaw. Wystarczy wymieszać 2,5 litra wody, 250 ml alkoholu izopropylowego 70 proc. i 30 ml płynu do spryskiwaczy. W tym przypadku mieszanie musi się odbywać w dodatkowym pojemniku.