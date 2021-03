Jak wyczyścić EGR bez rozbierania? Jest pewien sposób!

Zapchany EGR: objawy, które świadczą o problemie

Zadanie postawione przed zaworem EGR jest proste. Ma cofać część spalin do komory spalania diesla, aby poprawić jakość gazów wydechowych. Niestety spaliny w silniku wysokoprężnym nie są przejrzyste, a pełne cząstek stałych. Te z czasem osadzają się na elementach zaworu EGR i sprawiają, że przestaje on działać prawidłowo. Objawy zapchanego EGR? Kontrolka check engine, chwilowe braki mocy i szarpanie w czasie przyspieszania.

Jak wyczyścić EGR bez rozbierania? Pojawił się sposób!

Do tej pory mechanicy stosowali trzy metody naprawy EGR. Po pierwsze zawór był wymieniany na nowy. Po drugie można było go czyścić - po wymontowaniu z silnika. Po trzecie dało się go po prostu... usunąć. Teraz kierowcy mają jednak jeszcze jedną metodę naprawy. A tą przynosi odpowiedź na pytanie "Jak wyczyścić EGR bez rozbierania?". Aby jednak to było możliwe, kierowca musi najpierw kupić specjalny środek chemiczny w spray`u. Koszt jego zakupu to mniej więcej 50 złotych.

Czyszczenie EGR z demontażem części to wydatek wynoszący co najmniej 200 - 250 złotych. Nowy zawór EGR kosztuje od 300 do nawet ponad 1000 złotych.

Jak wyczyścić EGR bez rozbierania? Opis procedury.

Konkretna instrukcja obsługi jest dołączana do środka. Generalne zasady są jednak takie same. Diesla w pierwszej kolejności należy rozgrzać do temperatury roboczej. Następnie na odpalonym silniku wprowadza się środek niewielkimi dawkami do układu dolotowego. Co się z nim dzieje? Wraz z mieszanką paliwowo-powietrzną zostaje spalony w komorze spalania. Mimo wszystko zachowuje swoje właściwości. Dzięki temu jest w stanie rozpuścić sadzę zalegającą w zaworze EGR. Aplikacja przynosi jednak więcej korzyści. Zdaniem producentów środek czyści też bez rozbierania komorę spalania, turbosprężarkę i układ dolotowy w dieslu.

Jak wyczyścić EGR bez rozbierania? I czy to skuteczne?

Opinie na temat skuteczności czyszczenia EGR bez rozbierania są podzielone. W części przypadków wykonanie procedury przyniosło skutek, a w części nie usunęło problemu. Dobra informacja jest taka, że czyszczenie EGR przy pomocy środka chemicznego i bez rozbierania układu jest stosunkowo tanią metodą. Jeżeli kierowca nie będzie potrzebował mechanika, koszty ograniczą się do 50 złotych wydanych na środek.