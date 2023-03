Kradzież na walizkę. Jak się zabezpieczyć auto? Range Rover ma pomysł

Jakie możliwości daje nowa wersja Pivi Pro JLR?

Nowy Range Rover Velar jako pierwszy model marki wyposażony jest w system informacyjno-rozrywkowy Pivi Pro najnowszej generacji. Jego zalety? Pozwala połączyć zalety tradycyjnego kokpitu z bezpośrednim dostępem do fizycznych przycisków z możliwościami jakie dają wysokiej jakości wyświetlacze dotykowe. A to nie koniec, bo jego ekran jest zakrzywiony i sprawia wrażenie unoszącego się w powietrzu. Poza tym wirtualne przyciski sterujące m.in. klimatyzacją, fotelami, głośnością dźwięku, czy trybami systemu Terrain Response są zawsze widoczne po bokach ekranu i tym samym zapewniają natychmiastowy dostęp do najczęściej używanych elementów wyposażenia.

System Pivi Pro i sterowanie głosowe

W Pivi Pro Jaguara i Land Rovera do wykonania 80 procent dostępnych zadań wystarczą tylko dwa dotknięcia ekranu. kontrolować różne funkcje i ustawienia głosowo, zmniejszając potencjalne rozproszenie uwagi. Alexa jest osadzona w systemie Pivi Pro i można ją łatwo aktywować wypowiadając hasło "Alexa" lub dotykając przycisku "Alexa" na ekranie dotykowym. Aż 80 procent systemów podlegających elektronicznemu modułowi sterującemu (ECU), w tym m.in. Pivi Pro, nawigację, diagnostykę, układ zawieszenia czy napędowy można aktualizować zdalnie bez konieczności odwiedzania serwisu.

Tak, w przypadku systemu multimedialnego w nowoczesnym aucie kluczowa jest funkcjonalność i intuicyjność obsługi. Ale okazuje się, że nie tylko! System Pivi Pro stanowi bowiem odpowiedź na pytanie o to, jak zabezpieczyć samochód przed kradzieżą na walizkę. I potwierdzają to badania. Wynik niezależnego testu ADAC dowiódł, że z spośród 501 sprawdzanych modeli tylko 31 zapewnia należytą ochronę przed tzw. kradzieżą na walizkę. W tej grupie znalazły się Range Rover, Defender, Discovery oraz Jaguar I-PACE. Oznacza to, że już poprzednie generacje elektronicznej architektury stosowanej przez JLR były zabezpieczone przed atakiem złodziei.

Czemu Pivi Pro jest odporny na kradzież na walizkę? Grupa Jaguar Land Rover wykorzystuje zabezpieczenie Ultra Wide Band, które skraca czas wysyłania sygnału z kluczyka do samochodu i tym samym zabezpiecza przed wrogim przejęciem.