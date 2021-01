Czujnik położenia wału Skoda Fabia 1.4 TDI: gdzie jest?

Czujnik położenia wału: gdzie jest w Fabii 1.4 TDI?

Silnik w każdym pojeździe jest skomplikowaną aparaturą. Ta pracuje w oparciu o rozwiązania mechaniczne, ale nie obejdzie się też bez elektroniki. Przykładem jej udziału są czujniki - takie chociażby jak czujnik położenia wału. Gdzie został umieszczony w Skodzie Fabii 1.4 TDI? Gdy kierowca stoi przodem do komory silnika, powinien go szukać w dolnej części bloku po prawej stronie - przeciwnej do obudowy rozrządu. Czujnik jest wkręcony na jedną śrubę - podczas jego demontażu należy odkręcić nie tylko ją, ale odpiąć też kabel łączący z układem elektronicznym (często jest to wtyczka).

Czujnik położenia wału korbowego: za co odpowiada?

Czujnik położenia wału korbowego zbiera informacje o aktualnym położeniu wałku korbowego. Kontroluje też jego prędkość obrotową. Na tej podstawie steronik silnika decyduje o tym, kiedy przychodzi najlepszy moment na wtrysk kolejnej dawki paliwa do komory spalania.





Czujnik położenia wału korbowego - objawy awarii: