Czemu czujnik deszczu nie działa po wymianie szyby? My wiemy.

Czujnik deszczu: jak działa?

Co to jest czujnik deszczu w aucie? To nic innego jak sensor zamontowany w uchwycie lusterka wstecznego. Jego role jest dość prosta. Ma kontrolować czy nie pojawiły się opady deszczu i w razie potrzeby inicjować automatyczne uruchomienie wycieraczek. Na tym jednak rola czujnika deszczu nie kończy się. Bo ma on jeszcze jedno zadanie - powinien ocenić jak intensywne są opady. W ten sposób komputer wie jak dobrać tempo pracy wycieraczek.

Czujnik deszczu po wymianie szyby. Czemu nie działa?

Warsztaty specjalizujące się w obsłudze sensorów montowanych w pojeździe doskonale wiedzą o tym, że czujnik deszczu po wymianie szyby raczej nie będzie działał poprawnie. Czemu? Odbiera on wiele sygnałów, w tym tych dotyczących stanu szyby. Wymiana musi zatem oznaczać ponowną adaptację sterownika. Jak ustawić czujnik deszczu? Konieczny do tego jest komputer z właściwym oprogramowaniem oraz wiedza mechanika. Co więcej, czasami adaptacja może nie wystarczyć. Może się okazać, że konieczne stanie się nowe kodowanie. W jakich przypadkach tak będzie? Wtedy, gdy w pojeździe została zamontowana przednia szyba o innych właściwościach niż fabryczna.





Jak sprawdzić czy czujnik deszczu jest sprawny?

Jak sprawdzić czy czujnik deszczu jest sprawny? Pomóc może w tym prosty test. Wystarczy że kierowca uruchomi tryb automatycznej pracy wycieraczek, a następnie spryska szybę wodą ze spryskiwacza. Jeżeli wycieraczki uruchomią się i dostosują się do symulowanego deszczu, pracują prawidłowo. W sytuacji, w której nie zareagują wcale lub będą miały problemy z dobraniem tempa pracy, warto umówić wizytę u mechanika. Kontrola sprawności czujnika deszczu będzie polegała w tym przypadku m.in. na podłączeniu komputera diagnostycznego.