CAN i FMS, czyli obecni bohaterowie z długą przeszłością (rozmowa z ekspertem)

Magistrala CAN oraz FMS - czym właściwie są?

W latach 80 ubiegłego wieku nastąpił gwałtowny rozwój technologii związanej z elektronicznym osprzętem silników spalinowych. Coraz więcej rozwiązań, np. wtrysk paliwa, czy tempomat zaczęło korzystać z rozwiązań opartych o schematy i płytki drukowane, wypierając urządzenia opierające się na czystej mechanice. Następstwem tych innowacji był jednak pewien problem – systemy nie potrafiły się między sobą „komunikować”. Głównym zastosowaniem szyny CAN jest właśnie wymiana informacji pomiędzy poszczególnymi urządzeniami, w które jest wyposażone nasze auto oraz ich gromadzenie, pozwalające diagnozować ewentualne problemy. – Nowoczesne pojazdy w zasadzie nie mogłyby funkcjonować bez magistrali CAN. Gdyby nie to rozwiązanie, system ABS nie wiedziałby, w którym momencie ma się uruchomić, nasze samochody nie mogłyby być wyposażone w rozwiązania start-stop (komputer zarządzający naszym pojazdem nie dostałby informacji od czujnika odpowiadającego za mierzenie prędkości, że nasz samochód stoi w miejscu). Dzisiejsze pojazdy, a w szczególności ciężarówki są naszpikowane elektroniką, odpowiadającą za komfort oraz bezpieczeństwo kierowcy. Centralna jednostka sterująca, czyli tzw. główny komputer w pojeździe może mieć styczność z aż kilkudziesięcioma systemami, które odpowiadają np. za przełożenia w skrzyni biegów, hamulce, klimatyzację, tempomat, wspomaganie i wiele innych. Ich działanie jest możliwe właśnie dzięki magistrali CAN – dodaje Tomasz Czyż, ekspert GBox, grupa INELO.

Z kolei FMS, czyli Fleet Management System to rozwiązanie powstałe już w latach 2000. Jego powstanie wiązało się z potrzebą wynalezienia jednego standardu pozwalającego odczytywać najważniejsze dane z pracy pojazdu. System ten jest szczególnie istotny z punktu widzenia telematyki oraz systemów TMS i głównie do tego celu został stworzony. Przed rokiem 2002 najwięksi producenci ciężarówek stosowali różne interfejsy pozwalające zbierać dane z ich pojazdów, co oznaczało, że zmieniając markę ciężarówki należało zmienić również sposób montażu systemu telematycznego – Wiązało się to oczywiście z dużo większym kosztem związanym z analizą danych, co bezpośrednio przekładało się na fakt, że telematyka i TMS praktycznie nie istniały na rynku. Ujednolicenie interfrejsu do zbierania informacji, takich jak prędkość pojazdu, działanie sprzęgła, hamulca skrzyni biegów, tempomatu, poziomu paliwa oraz wielu innych przyczyniło się do rozwoju niezależnych systemów telematycznych, czego następstwem jest cyfrowa rewolucja w transporcie drogowym – mówi Tomasz Czyż, ekspert GBox, Grupa INELO. FMS jest więc standardem ułatwiającym podłączenie zewnętrznego systemu telematycznego, nie wymaga ingerencji w instalację pojazdu. Z kolei, szyna CAN umożliwia zbieranie danych potrzebnych do analizy.