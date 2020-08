Jak wymienić baterie w kluczyku BMW? Modele E60, E90, E87, E70

Pilot do samochodu z biegiem lat stał się zaawansowanym urządzeniem technicznym. A to oznacza, że wymaga swojego źródła zasilania. Baterie niestety mają to do siebie, że z czasem wyładowują się. Warto zatem wiedzieć jak wymienić baterie w kluczyku BMW.