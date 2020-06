Jak wymienić żarówkę w Citroenie C3 II? Na warsztacie światło mijania!

Żarówki H7 stosowane w małym hatchbacku z Francji przepalają się dość szybko. Nie ma się zatem co dziwić, że właściciele pytają o to, jak wymienić żarówkę w Citroenie C3 II. A więc jak to zrobić? Już odpowiadamy.