Gniazda i rodzaje wtyczek do samochodów elektrycznych – czym się różnią?

Według Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów (ACEA) w 2017 roku w całej Unii Europejskiej zarejestrowano 216 566 tys. samochodów z napędem elektrycznym. Oznacza to wzrost o 39 proc. w porównaniu z rokiem 2016. W Polsce w ubiegłym roku zarejestrowano 1 068 samochodów elektrycznych, z czego 439 w pełni elektrycznych i 585 hybryd typu plug-in. Obrót samochodami elektrycznymi w naszym kraju wydaje się mały w porównaniu z naszymi zachodnimi sąsiadami. W ubiegłym roku w Niemczech sprzedano 54 617 tys., a we Francji 36 835 tys. aut elektrycznych. Polska za to może się pochwalić największym wzrostem w porównaniu z 2016 rokiem – aż 306,5 proc.

Rodzaje wtyczek i gniazd

W związku z rosnącą popularnością aut z alternatywnym napędem, warto się nimi bardziej zainteresować. Standardem było ładowanie baterii prądem przemiennym AC z domowego gniazda 230 V, choć proces ładowania trwa nawet kilkanaście godzin – wszystko z powodu ograniczonej dostępności prądu w domu. Lepsze, szybsze i coraz popularniejsze jest używanie prądu stałego DC. W tej sytuacji energia jest przekazywana bezpośrednio do baterii, co skraca proces ładowania. Nie ulega wątpliwościom, że prąd stały w ładowarce jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem od wolnych ładowarek na prąd przemienny.

reklama reklama

CHAdeMO – ładuje prądem stałym. Standard z Azji, spopularyzowany w naszym kraju przez Nissana Leafa. Nazywany jest też Type 4. Ten rodzaj wtyczki znajdziemy w m.in. Mitsubishi Outlander P-HEV, Kii Soul EV, Nissanie e-NV200.

Moc: 62,5 kW

Wartość napięcia: 500 V

Wartość natężenia: 125 A

Type 3/EV Plug Alliance– ładuje prąd stały - przed 2010 roku rozważano, by ten typ wtyczki uznać za standard na terenie Unii Europejskiej. Ostatecznie zastąpioną ją lepiej zabezpieczoną wtyczką Type 2 „Mennekes”. Ładowano nim wyłącznie w mikropojazdach.

Type 2 Mennekes – ładuje prąd stały i przemienny - skąd nazwa? Pochodzi od nazwy niemieckiej firmy opracowującej tę wtyczkę. Model ten w 2013 zastąpił Type 1 w roli oficjalnego standardu wtyczek na terenie Unii Europejskiej. Type 2 wykorzystuje Tesla na rynku europejskim do ładowanie swoich modeli. Oferowany jest w większości nowych samochodów elektrycznych oraz wszystkich modelach Tesli.

Moc: do 145 kW

Wartość napięcia: 500 V

Wartość natężenia: 140 A (DC) i 80 A (AC)

Type 2/CSS Combo 2 – ładuje prąd stały. Rozszerzenie standardu Type 2 o duże piny do ładowania prądu stałego - jest to łączony system ładowania. Wtyczka używanie jest, np. w Hyundaiu Ioniq Electric, VW Golfie GTE, Oplu Amperze.

Moc: do 350 kW

Wartość napięcia: 200-1000 V

Wartość natężenia: do 500 A

Type 1/CSS Combo - wtyczka występująca głownie na rynku amerykańskim i japońskim, dostarczająca prąd przemienny jedno lub dwufazowy. Jest rozszerzeniem wtyczki Type 1. Spotykana jest w Chevrolecie Volcie oraz Nissanie Leafie w wersji na rynek amerykański

Moc: do 125 kW

Wartość napięcia: 200-600 V

Wartość natężenia: 200 A

TeslaChargingConnector- złącze przeznaczone tylko na rynek amerykański. Własny typ złącz tesli ogranicza wybór punktów ładowania – bez przejściówki do popularniejszych rodzajów wtyczek, na 90 proc. stacjach ładowanie Tesli nie będzie możliwe. Kompatybilne z we wszystkimi modelami Tesli (USA). Tesle sprzedawane na rynku europejskim ma inne gniazdo (Type 2 Maennekes).

Moc: do 48 kW

Wartość napięcia: 110V (prąd zmienny)/250V (prąd przemienny)/480V (prąd stały)

Wartość natężenia: do 100 A

Źródło: elektrowoz.pl