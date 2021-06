Koszt uzbrojenia samochodu na taxi 2020 r.

Koszt uzbrojenia samochodu na taxi w 2020 roku to...? Czyli dziś sprawdzimy ile trzeba zainwestować, aby móc zająć się przewozem osób w mieście.

Koszt uzbrojenia samochodu na taxi? Najpierw trzeba kupić auto!

Zanim kierowca zacznie myśleć o pracy na taksówce, musi się upewnić że spełnia trzy warunki. Pierwszym jest posiadanie prawa jazdy kat. B. Drugim ukończony 21. rok życia. Trzecim posiadanie... własnego samochodu. I to w tym punkcie zaczyna się tak naprawdę największy koszt dla taksówkarza. Czemu? Bo przy tak intensywnej eksploatacji auto powinno być bezpieczne i sprawne - a to często oznacza, że nie da się kupić pojazdu za kilka tysięcy złotych. Skutek? Taksówkarze często decydują się na leasingi - mają nowy, albo prawie nowy samochód, którego tak właściwie nawet nie musieli kupować.

Ile kosztuje uzbrojenie samochodu na taxi?

Gotowy pojazd, zdobycie licencji i to jeszcze nie koniec. Bo kandydat na kierowcę musi jeszcze pokryć koszt uzbrojenia samochodu na taxi. Ile on wynosi w 2020 roku? Wysokość opłat w zasadzie nie zmienia się mocno z roku na rok. Właściciel taksówki musi bowiem wyposażyć pojazd w taksometr i kasę fiskalną - a to przy wyborze urządzeń średniej klasy kosztuje jakieś 2 tys. zł. Na tym jednak nie koniec, bo taksometr trzeba zalegalizować i legalizować go co roku. A to kosztuje mniej więcej 50 zł.

Uzbrojenia samochodu na taxi. Pamiętaj o gapie i naklejkach

Jakie jeszcze wydatki czekają na kierowcę taksówki? Podstawowym jest oklejenie pojazdu numerami telefonu korporacji, a do tego zamontowanie na dachu lampy ze znakiem taxi. Tzw. gapa lub kogut kosztują już od 60 - 70 zł. Są jednak i modele lamp, które zostaną wyceniona na 300 do 500 czy 600 zł. Co z oklejeniem nadwozia? W tym przypadku kandydat na kierowcę powinien przygotować się na wydatek sięgający kwoty od 500 do 700 - 800 zł. Kwota w dużej mierze zależy od ilości naklejek, ale i miasta, w którym będzie wykonywana usługa.

Koszt uzbrojenia samochodu na taxi w 2020 r. to też przegroda!

W warunkach pandemicznych kandydat na taksówkarza musi się liczyć z dodatkowym wydatkiem. A ten dotyczy... specjalnej osłony oddzielającej przestrzeń pasażerską od miejsca kierowcy. Koszt zakupu stosownej przegrody wykonanej z plexi to w serwisach aukcyjnych przeciętnie jakieś 260 do 400 zł.