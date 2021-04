Etykieta opon: jak czytać nową etykietę od maja 2021 roku?

Etykiety na oponach: co oznaczają?

Etykieta opon narodziła się 1 listopada 2012 roku. To od tego momentu wszystkie nowe opony sprzedawane na terenie Unii Europejskiej muszą być w nią wyposażone. Co daje? Przede wszystkim gwarantuje kierowcy pakiet podstawowych informacji o produkcie, a tym samym może zdecydowanie pomóc podczas zakupu kompletu ogumienia do samochodu.

Etykiety energetyczne zapewniają jasną i wspólną klasyfikację osiągów opon pod względem oporów toczenia, hamowania na mokrej nawierzchni i hałasu zewnętrznego. Pomogą konsumentom w podejmowaniu świadomych decyzji przy zakupie opon, ponieważ będzie można łatwo je ocenić na podstawie 3 parametrów. - mówi Piotr Sarnecki, dyrektor generalny Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego (PZPO).

Etykieta opon: pomaga w zakupie!

Czemu etykieta opon jest tak ważna? Bo kierowcy nie muszą znać pełnej oferty rynku oponiarskiego czy nawet mieć większej wiedzy w temacie. Otrzymują najważniejsze informacje w postaci graficznych wskaźników - mogą zatem porównać kilka modeli ze sobą w sklepie motoryzacyjnym. Oczywiście w modelu idealistycznym wiedzę powinni poszerzyć przeszukując np. testy oponiarskie renomowanych ośrodków badawczych.

Świadomy kierowca kupując opony powinien sprawdzić też testy opon w takim samym lub bardzo zbliżonym rozmiarze jak poszukiwane, gdzie porówna również m.in.: drogę hamowania na suchej drodze i na śniegu (w przypadku opon zimowych lub całorocznych), przyczepność na zakrętach czy odporność na aquaplaning. Warto przed zakupem porozmawiać z serwisantem w profesjonalnym serwisie oponiarskim - mówi Piotr Sarnecki, dyrektor generalny Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego (PZPO).

Jak odczytać etykietę na oponie od maja 2021 roku?

Na czym będzie polegać zmiana etykiety opon w maju 2021 roku? Modyfikacji tak naprawdę jest kilka. Cel ich wprowadzenia jest jeden - chodzi o uzyskanie jeszcze większej przejrzystości, a co za tym idzie ułatwienie kierowcy dostępu do koniecznych informacji.

Zredukowana zostanie ilość klas oceny. Teraz etykieta opon będzie się składać z pięciu klas - od A do E. Klasy F i G nie będą już dozwolone. Pojawią się nowe symbole energii - mają jeszcze lepiej sugerować pojęcia, które wyznaczają, bo były wzorowane na symbolach znanych m.in. ze sprzętu gospodarstwa domowego. Ikona wskazująca poziom hałasu zewnętrznego w decybelach zmieni szatę graficzną. Teraz poza wskazaniem odczytu będzie określać klasę (A, B, C), a nie wyznaczać głośność graficznie za pomocą ilości kresek w fali dźwiękowej. Pojawią się informacje dodatkowe. Za ich pomocą producent określi m.in. przyczepności na oblodzonych drodze i / lub w trudnych warunkach śniegowych. Dodany zostanie kod QR za pomocą którego informacje o modelu ogumienia będzie można sprawdzić też np. w sieci w europejskiej bazie danych o produktach (EPREL).

Etykieta opon 2021: co się nie zmieni?

Co w przypadku etykiety opon się nie zmieni? Nadal podstawę informacji stanowić będą trzy klasy oceny. Na jej podstawie kierowca sprawdzi dane dotyczące efektywności paliwowej, przyczepności na mokrej nawierzchni i poziomu hałasu. Poza tym bez zmian pozostanie ogólny wygląd etykiety opon. Nadal przyjmie ona prostokątnej naklejki z białym tłem, która będzie nalepiana na bieżnika fabrycznie nowych modeli.