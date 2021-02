Jakie są optymalne obroty silnika benzynowego?

Na jakich obrotach jeździć? Benzyna jest ekonomiczna gdy...

Każdy silnik ma przewidziane przez producenta optymalne obroty. Zatem na jakich obrotach jeździć? Benzyna zazwyczaj wymaga od kierowcy utrzymywania za pomocą umiejętnej zmiany biegów 2 - 3 tys. obr./min. To wartość przy której jednostka spala optymalną ilość paliwa, ale też daje szansę na wykorzystanie mocy - np. w razie wyprzedzania. Oczywiście prawidłowe obroty silnika benzynowego będą się zmieniać w zależności od konstrukcji. W przypadku motorów wonossących będą oscylować bliżej 3 tys. obr./min, podczas gdy doładowanych 2 tys. obr./min.

Obroty silnika a zmiana biegów. Kiedy jest optymalny moment?

A więc kiedy zmieniać biegi? Obroty silnika w takim przypadku powinny przekroczyć wartość 3 tys. - optymalnie gdy sięgną 3,5 - 3,7 tys. Dzięki temu motor po zmianie przełożenia na wyższe będzie miał wystarczającą ilość siły, aby dalej przyspieszać. Co z redukcją? Jak wygląda ekonomiczna jazda? Zmiana biegów na niższe powinna odbywać się w przedziale od 2,5 do 1,8 tys. obr./min. To sprawi, że auto zwolni i zacznie hamować silnikiem - a w takim przypadku motor w ogóle nie będzie spalał paliwa!





Obroty silnika a zmiana biegów - to jeden z ważniejszych wymogów pozwalających wypośrodkować osiągi jednostki napędowej z rozsądnym spalaniem.

Ekonomiczna jazda, czyli jaka?

Ekonomiczna jazda stawia szereg wymogów przed kierowcą. Stosowanie się do jej zasad może jednak ograniczyć apetyt silnika na paliwo nawet o 15 proc. O czym warto pamiętać?

na jakich obrotach jeździć? Benzyna wymaga, aby zakres prędkości utrzymywał się na poziomie 2 - 3 tys. obr./min.,

jeźdź płynnie - płynnie przyspieszaj i płynnie zwalniaj,

unikaj dynamicznego przyspieszania i hamowania,

ekonomiczna jazda to zmiana biegów wykonywana umiejętnie,

zadbaj o prawidłowe ciśnienie powietrza w oponach.

Maksymalne obroty silnika benzynowego? Możesz się zdziwić!

Maksymalne obroty silnika benzynowego potrafią być naprawdę wysokie. Dla przykładu Mazda RX-8 wyposażona w 1,3-litrowy silnik Wankla osiąga maksymalną moc 250 koni mechanicznych dopiero przy 8500 obr./min. A na tym nie kończą się możliwości "trójkątnego" motoru! Zatem na jakich obrotach jeździć? Benzyna powinna poruszać się przede wszystkim z optymalnym zakresie. Maksymalne obroty silnika benzynowego najlepiej wykorzystywać wtedy, gdy kierowca musi skorzystać z pełnej siły układu napędowego np. w czasie wyprzedzania.

Na jakich obrotach jeździć? Diesel ma inne wymagania!

Na jakich obrotach jeździć? Diesel co do zasady wymaga pracy przy zdecydowanie niższej prędkości obrotowej niż benzyniak. Powód? Ma niżej dostępny maksymalny moment obrotowy. W przypadku motorów wysokoprężnych ekonomiczna jazda oznacza utrzymywanie silnika w zakresie od 1,5 do 2 tys. obr./min.

Na jakich obrotach jeździć? Diesel ma nie tylko niżej usadzony optymalny zakres pracy, ale i maksymalną ilość obrotów. Zazwyczaj obrotomierze w autach wysokoprężnych są wyskalowane do 5,5 - 6 tys. obr./min.