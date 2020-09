Falowanie obrotów: diesel też miewa takie problemy!

Falowanie obrotów to problem, który jest szczególnie często opisywany w przypadku silników benzynowych zasilanych instalacją LPG. Występuje jednak nie tylko w ich przypadku. Falowanie obrotów w dieslu jest o tyle niepokojące, że może pojawiać się i na zimnym, i na ciepłym motorze, a do tego staje się wynikiem występowania jednej z wielu usterek. Jaki przyjąć zatem model kontroli? Warto sprawdzać elementy w kolejności od najtańszych w wymianie. To pozwoli zminimalizować koszty ewentualnej naprawy.

Falowanie obrotów - diesel może wymagać kontroli:

elektroniki - diagnostyka może wykazać np. problemy ze sterowaniem silnika (gdy falowanie występuje na ciepłym silniku) lub wskazać ewentualne usterki stanowiące źródło falowania obrotów (błędy dotyczące np. czujników),

kolektora ssącego - może posiadać nieszczelności,

filtra powietrza - zapchany może ograniczać ilość powietrza dostającego się do komory spalania,

filtra paliwa - zapchany nie będzie dostarczać wystarczającej ilości paliwa do komory spalania,

świec żarowych - należy ocenić ich stan i wymienić na nowe w razie potrzeby,

przepustnicy - konkretnie ocena czy przepustnica nie jest zabrudzona, co prowadzi do ograniczenia ilości mieszanki wpuszczanej do cylindrów.