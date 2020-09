0.9 TCe: wymiana rozrządu wynika z wady czy zaniedbania?

Silnik 0.9 TCe miał wprowadzić Renault w nową erę nowoczesnej motoryzacji. Miał niewielką pojemność, tylko 3 cylindry, ale także doładowanie i aż 90 koni mocy. A na tym ciekawostki technologiczne nie kończą się. Bo motor został też wyposażony np. w łańcuch rozrządu. Na ile jest on trwały? Spokojnie można o tym porozmawiać już dziś. Szczególnie że motor 0.9 TCe zadebiutował w roku 2012 - a więc kierowcy mieli już czas na sprawdzenie jak zachowuje się w czasie długofalowej eksploatacji.

0.9 TCe - wymiana rozrządu. Popularna usterka?

Łańcuch rozrządu w teorii jest rozwiązaniem bezobsługowym. To oznacza, że powinien wystarczyć na całe życie silnik. Niestety coraz częściej okazuje się, że teoria ma niewiele wspólnego z praktyką. Jak jest w przypadku silnika 0.9 TCe? Wymiana rozrządu jest procedurą, która w jego kontekście pojawia się. Przede wszystkim dotyczy jednak modeli Dacii. Znane są przypadki, w których napęd wymagał interwencji mechanika już po pokonaniu 70 tysięcy kilometrów.





Jakie są powody obniżonej trwałości łańcucha rozrządu w silniku 0.9 TCe? Raczej ciężko zakładać, że jest to poważna wada fabryczna. Dużo bardziej decydować mogą w tym przypadku warunki serwisowe - a konkretnie wydłużane interwały wymian olejowych. Producenci zalecają wizytę w warsztacie w celu wymiany środka smarnego nawet co 20 tysięcy kilometrów. A to odstęp zbyt duży, aby olej mógł zachować swoje właściwości i aby np. filtr zachował pewną drożność. W celu uniknięcia problemów z rozrządem kierowca powinien skrócić interwał wymiany smarowidła do 10 - 12 tysięcy kilometrów.