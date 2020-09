Start stop: opinie mechaników i kierowców nie są dobre!

Start stop to jeden z pierwszych ekologicznych wynalazków, które pojawiły się na rynku motoryzacyjnym. Po co jest stosowany? Podczas eksploatacji miejskiej auto nieustannie zatrzymuje się - a to na czerwonym świetle, a to w korku. W fazie postoju nie ma konieczności pracy silnika. Ten jest zatem automatycznie wyłączany przez sterownik - np. gdy kierowca wrzuci na lub i puści sprzęgło. W ten sposób producenci uzyskują ekologiczną korzyść - auto spala mniej paliwa, a tym samym emituje do atmosfery mniej szkodliwych związków. To generuje oszczędności kierowcy, ale i ułatwia firmom motoryzacyjnym spełnienie rygorystycznych norm emisji spalin.

Start stop: opinie wskazują na wiele problemów!

Układ Start stop na pierwszy rzut oka wydaje się stosunkowo prosty i ogranicza się tak naprawdę do ingerencji w program sterujący. To jednak połowiczna prawda. Bo drastyczne zwiększenie ilości rozruchów silnika wymusiło na inżynierach szereg innych ingerencji. Przykład? Wzmocnienia wymagał chociażby rozrusznik czy alternator, a poza tym konieczne jest zastosowanie większego akumulatora bardziej odpornego na efekt ładowania i rozładowywania. Te części z automatu stały się droższe w wymianie. Do całej sprawy dochodzi jeszcze jedna niedogodność. W fazie dezaktywacji słabnie np. praca klimatyzacji w czasie upałów.





Start stop - możliwe awarie: