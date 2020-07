Stukający przegub - przyczyny usterki i koszty naprawy

Przegub odpowiada za przekazanie siły napędowej na przednie koła nawet w sytuacji, w której te są skręcone. Jego uszkodzenie sprawia zatem, że mechanizm może nie poradzić sobie z transferowaną mocą. Zerwanie przegubu oznacza postawienie koła bokiem, a to scenariusz o tyle niekorzystny, że jest w stanie doprowadzić do wypadku drogowego. Czemu przeguby stukają? Bo uszkadzają się ich osłony i wysycha smar. Jest jeszcze jedno pytanie, a mianowicie ile wytrzyma stukający przegub? To już wielka loteria. Lepiej zatem nie ryzykować i jak najszybciej pojawić się u mechanika.

Stukający przegub - koszty naprawy:

Ceny nowych przegubów są zróżnicowane. Mechanizm dedykowany starszym modelom potrafi kosztować jakieś 150 - 200 złotych. W przypadku nowszych cena kształtuje się na poziomie 300 złotych. Do tego należy doliczyć koszt robocizny - od 50 do 150 złotych. Czy warto stukający przegub wymienić na część używaną? To zależy. Szczególnie że w przypadku mechanizmu z drugiej ręki nie da się precyzyjnie określić jego stanu.