Przyczyny awarii koła dwumasowego - co decyduje o awarii sprzęgła?

Do czego służy koło dwumasowe? To redukuje ilość drgań przedostających się z układu napędowego do układu przeniesienia napędu i wnętrza. Skutek? To wydłuża trwałość elementów pojazdu i poprawia komfort podróżowania. Kiedy koło dwumasowe jest ważne? Przede wszystkim w przypadku wysilonych konstrukcji - tym samym prawie wszystkich współczesnych benzyniaków i diesli. A to sprawia, że kierowcy raczej na dobre powinni pogodzić się z jego obecnością.

Tzw. dwumasa niestety nie jest tania. Mechanizm dedykowany Volkswagenowi Golfowi V i jednostce 1.9 TDI kosztuje co najmniej 1130 złotych. A to sumy tej trzeba doliczyć jeszcze wartość zestawu sprzęgła oraz robocizny mechanika. Ostateczna kwota? Ta sięga na ogół 2,5 - 3 tysięcy złotych. Skąd kierowca będzie wiedział, że ma w aucie uszkodzone koło dwumasowe? Przede wszystkim pojawią się drgania - zarówno na wolnych obrotach, jak i np. podczas rozruchu silnika.





Przyczyny awarii koła dwumasowego: