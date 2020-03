Silnik 2.5 Turbo Ford Volvo - awarie, problemy, opinie

2.5-litrowy silnik choć był montowany w Fordach, został skonstruowany przez inżynierów Volvo. Jednostka o oznaczeniu B5254T3 została pożyczona przez Amerykanów w czasie, w którym to oni byli właścicielem szwedzkiej marki. Po przeniesieniu pod maskę Focusa, Modeo czy Kugi, motor zmieniał nazwę na Duratec ST lub Duratec RS. Szczegóły techniczne? Benzyniak ma 2521 cm3 pojemności, 5 cylindrów ustawionych w rzędzie i 20 zaworów. Głowica i blok zostały wykonane z aluminium, w układzie rozrządu pojawiają się dwa wałki sterujące oraz standardem stały się zmienne fazy rozrządu.

Silnik B5254T3 Volvo dostarcza paliwo do cylindra za pomocą klasycznego wtrysku wielopunktowego MPI. Jednostka korzysta też z turbosprężarki z intercoolerem, przy czym doładowanie jest zintegrowane z kolektorem wydechowym. Jeżeli chodzi o sterowanie pracą benzyniaka, za to odpowiada układ o nazwie Bosch ME 9.0. Napęd rozrządu standardowo dla Volvo jest realizowany za pomocą paska. Interwał jego wymiany został określony przez Szwedów na 150 tysięcy kilometrów. Silnik 2.5 Turbo występuje w co najmniej kilku wersjach mocy. Na rynku znane są warianty oferujące od 220 do 350 koni mechanicznych.

Silnik 2.5 Turbo Volvo - modele:

Volvo: C30, S40, V50, C70

Ford: Focus, Mondeo, S-Max, Kuga

Silnik 2.5 Turbo Volvo - dane techniczne producentów:

Model Moc Moment obrotowy Przyspieszenie 0 - 100 km/h Prędkość maksymalna Średnie spalanie w litrach na 100 km V50 220 KM 320 Nm 6,9 s. 240 km/h 8,8 Mondeo IV 220 KM 320 Nm 7,5 s. 245 km/h 9,3 Focus RS 305 KM 440 Nm 5,9 s. 263 km/h 9,4

Jeden z najmniejszych modeli - Ford Focus II - otrzymał najmocniejszy wariant napędowy. Mowa o 350-konnej wersji. Focus RS 500 dysponował momentem obrotowym o wartości na poziomie 5,6 sekundy i rozpędzał się do 264 km/h. W sumie powstało zaledwie 500 sztuk. To dziś zatem motoryzacyjny rarytas!

Co do zasady, silnik 2.5 Turbo B5254T3 montowany w samochodach Volvo i Forda jest uznawany przez mechaników za trwałą konstrukcję. Przy zachowaniu zasad regularnego serwisu podstawowego, może pozwolić na pokonanie bez gruntownego remontu nawet 400 - 500 tysięcy kilometrów. Czy mimo wszystko ma jakieś słabe punkty? Tak i pierwszy dotyczy… spalania! Bo 2.5-litrowy benzyniak zdecydowanie nie był oszczędny. Już model Focus II w 225-konnym wariancie ST potrafi zużyć w czasie eksploatacji miejskiej blisko 14 litrów paliwa. To zdecydowanie za dużo!