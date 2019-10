Silnik Malucha - awarie, problemy, opinie

Fiat 126p był niczym innym, jak następcą legendarnej Pięćsetki. I choć we Włoszech format małego i taniego auta powoli zaczął się wyczerpywać, konstrukcja znalazła podatny grunt nad Wisłą. Tu społeczeństwo było głodne motoryzacji. Pod maską Malucha występowały przede wszystkim dwa silniki. Obydwa miały 2 cylindry, obydwa były chłodzone powietrzem i obydwa montowano w tylnej części nadwozia. Początkowo PRL-owe Porsche otrzymywało jednostkę o pojemności 594 cm3 i mocy 23 koni mechanicznych. Po modernizacji motor miał 652 cm3 i 24 konie.

Silnik Malucha - dane techniczne producenta:

Pojemność Moc Moment obrotowy Przyspieszenie 0 - 100 km/h Prędkość maksymalna 594 cm3 23 KM 4800 obr./min. 39 Nm 3400 obr./min. 54 s. 105 km/h 652 cm3 24 KM 4500 obr./min. 42 Nm 3200 obr./min. 48 s. 105 km/h

Silnik Malucha - identycznie jak wszystkie inne produkty PRL-owego przemysłu - był daleki od ideału. Jednostka miała ograniczoną trwałość i serię dość poważnych problemów. Najważniejszy? Ten dotyczył paska klinowego. Napęd alternatora lub prądnicy potrafił zerwać się niezwykle szybko i bez absolutnie żadnej zapowiedzi. Na szczęście wprawni użytkownicy Fiatów 126p byli przygotowani na tą ewentualność. Większość po prostu woziła ze sobą zapasowy pasek. Co w sytuacji, w której paska nie było? Polscy kierowcy końca XX wieku byli mocno pomysłowi i zastępowali napęd np. pończochami.

Must have? Silnik Malucha wymagał… kija od szczotki!

Silnik Malucha borykał się też z usterkami układu zapłonowego. Na czym one polegały? Rozrusznik w Fiacie był sterowany linką. Ta w czasie eksploatacji zrywała się. Bez niej nie było mowy o rozruchu silnika. Po wystąpieniu usterki silnik Kaszlaka milkł. Do momentu oczywiście, w którym kierowca nie wyciągnął z kabiny... kija od szczotki. Ten był niemalże elementem standardowego wyposażenia. Za jego pomocą można było bowiem manualnie rozruszać jednostkę napędową i zainicjować jej pracę. Czasami kij od szczotki był zastępowany np. trzonkiem młotka.

Popularną usterką w silniku Malucha były też wycieki oleju. Te powodowały prawdopodobnie niskiej jakości uszczelki stosowane w polskim zakładzie. Smarowidło wydobywało się zarówno spod pokrywy zaworów, jak i miski olejowej. To skutkowało pozostawianiem tłustych plam na miejscu parkingowym po dłuższym postoju. Co robili kierowcy? W pierwszej kolejności starali się doszczelniać silnik. Niestety to przynosiło skutek, jednak wyłącznie krótkofalowy. Lepszą metodą było zatem systematyczne dolewanie oleju oraz... żartowanie. Wszyscy śmiali się, że Maluch znaczy swój teren.