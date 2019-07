Oznaczenia silników BMW E90 - diesle i benzyniaki w pełnej krasie

Na początku nowego millenium seria 3 pełniła rolę jednego z ważniejszych modeli w gamie BMW. Nie ma się zatem co dziwić, że prezentacja kolejnej odsłony sedana w roku 2004 stała się tak ważnym wydarzeniem. Model w roku 2006 otrzymał tytuł World Car of the Year. A to tylko dodatkowo napędziło sprzedaż pojazdu. Ostatnie modele serii E90 zostały wyprodukowane w roku 2013. 8 lat obecności rynkowej sprawiło, że Bawarczycy mogli podsumować karierę BMW serii 3 E90 wynikiem sprzedaży na poziomie przeszło 3 milionów sztuk.

Oznaczenia silników BMW E90 - benzyniaki: