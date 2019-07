Oznaczenia silników Opel Astra H: trzecia generacja niemieckiego hitu

Trzecia odsłona hitowej Astry została zaprezentowana podczas targów motoryzacyjnych we Frankfurcie w roku 2003. Auto wniosło do gamy Opla sporą dawkę świeżości, a wszystko za sprawą geometrycznej, ale nowoczesnej linii nadwozia. Choć kompakt sprzedawanych w latach 2004 - 2014 i produkowany m.in. w Gliwicach stanowił duży postęp w stosunku do poprzednika, miał z nim pewną cechę wspólną. Część palety silnikowej. W sumie model był sprzedawany z 19 jednostkami napędowymi. Tym samym kierowcy mieli naprawdę duży wybór.

Oznaczenia silników benzynowych Opel Astra H: