Z tymi silnikami mogą być problemy: 2.0 TDCi Ford

Pod koniec lat dziewięćdziesiątych jasne stało się to, że silniki diesla przejmą zdecydowaną część rynku samochodów w Europie. A trendu tego nie mógł bagatelizować żaden producent motoryzacyjny działający w segmencie aut popularnych. Właśnie dlatego w gamie Forda pojawiła się jednostka TDDi. Choć silnik korzystał z klasycznej pompy wtryskowej, stanowił preludium do prezentacji, która miała miejsce w roku 2001. To wtedy pod maską Mondeo trzeciej generacji zadebiutował motor 2.0 TDCi. Nowoczesny silnik diesla korzystał z wtrysku common rail, turbosprężarki ze zmienną geometrią łopatek, sprzęgła z kołem dwumasowym oraz łańcucha rozrządu.

Motor oferował 116, 130 lub 155 koni mechanicznych i był montowany nie tylko w trzeciej odsłonie Mondeo, ale również w bratnim Jaguarze X-Type. Kierowcy cenili w jednostce zadowalającą kulturę pracy, przyzwoitą dynamikę oraz rozsądne spalanie. Dowód? 130-konne Mondeo było samochodem przestronnym i typowo rodzinnym. W tym samym czasie za sprawą nowoczesnego diesla przyspieszało do pierwszej setki już w 9,8 sekundy oraz spalało w trasie zaledwie 4,6 litra oleju napędowego. Dobrze wypadało nawet zapotrzebowanie na paliwo w mieście. Zazwyczaj nie przekraczało 8 litrów.

2.0 TDCi Ford - modernizacja już po… 3 latach

Rok 2004 przyniósł modernizację silnika 2.0 TDCi. Ta objęła m.in. układ wtryskowy, konstrukcję pompy wysokiego ciśnienia oraz głowicę. Czemu inżynierowie już po 3 latach tak gruntownie przeprojektowali diesla? Odpowiedzi należy szukać w wysokiej awaryjności jednostki. Częstotliwość awarii osprzętu przyprawiała właścicieli Fordów i Jaguarów o zawrót głowy. Koszty naprawy z kolei prowadziły w prostej drodze do zawału. Na szczęście modernizacja z roku 2004 okazała się skuteczna. Podwyższona usterkowość diesla została wyeliminowana, mimo wszystko jego los i tak był przypieczętowany. Zniknął z rynku już na początku roku 2007.

Silniki 2.0 TDCi w wersji sprzed liftingu miały najpoważniejszy problem z układem wtryskowym. Niedługo po przekroczeniu przebiegu na poziomie 100 tysięcy kilometrów potrafiły się zapchać wszystkie wtryskiwacze. Objawy? Problemy z rozruchem, brak mocy i nierówna praca na wolnych obrotach. Co ciekawe, o uszkodzeniu aparatury wtryskowej wcale nie decydowało jej niedopracowanie, a błąd popełniony podczas projektowania pompy wysokiego ciśnienia. Wałek zamontowany w niej ściera się, a opiłki razem z paliwem trafiają do wtryskiwaczy. Po pewnym czasie zbiera się ich na tyle dużo, że zapychają wtryskiwacz.