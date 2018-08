Co szkodzi manualnej skrzyni biegów?

Nie ma wątpliwości, że w naszym kraju skrzynie automatyczne są postrzegane, jako te bardziej awaryjne w porównaniu do skrzyń manualnych. Wiele osób boi się kupna samochodu z „automatem” w obawie o wyższe koszty przyszłej eksploatacji, co jest jak najbardziej rozsądnym podejściem. Faktycznie, skrzynie automatyczne potrafią szybko opróżnić portfel swojego właściciela, gdy np. dochodzi do jej remontu po przejechaniu 200-250 tys. km. (przy prawidłowym użytkowaniu, tj. zmiana oleju oraz nieagresywna jazda). I tu dochodzi się do ważnej kwestii - jak dbasz, tak masz. Nasz styl jazdy i nawyki w codziennej eksploatacji auta mają bezpośredni wpływ na długość życia naszej skrzyni biegów. Co ważne, poprzednie zdanie odnosi się także do skrzyń manualnych, które uważane są za niemal bezobsługowe i ponadprzeciętnie trwałe. Jak pokazują doświadczenie kierowców, z ich trwałością bywa różnie. Co zrobić, by nie szkodzić naszej manualnej skrzyni biegów?

Skrzynia manualna – jak o nią dbać?

Dbanie o przekładnie manualną zacznij od zasady wrzucania pierwszego lub wstecznego biegu, gdy samochód jest całkowicie zatrzymany, tak samo jak w „automacie”. Gdy już ruszysz, staraj się zmieniać biegi w delikatny i płynny sposób. Agresywna zmiana przełożeń, szczególnie w skrzyni z nierozgrzanym olejem, zdecydowanie przyspieszy zużycie synchronizatorów skrzyni biegów z przyszłą wymianą kół zębatych włącznie. Unikaj jazdy i przyspieszania na zbyt niskich obrotach silnika – nie tylko wpłynie to pozytywnie na układ korbowo-tłokowy w silniku, ale też na mechanizm przekładni skrzyni biegów.

reklama reklama

Kierowcy także nagminnie trzymają nogę na sprzęgle podczas postoju. O ile w wielu sytuacjach w ruchu miejskim trudno wciąż trudno tego nie robić, to przy dłuższych postojach na światłach warto wrzucić na luz i puścić sprzęgło. Unikniesz w ten sposób szybszego zużycia łożyska wyciskowego. Gęsty ruch miejski jest jednym z najgorszych środowisk dla długiej i bezproblemowej eksploatacji naszej manualnej skrzyni biegów. Jednak można jej choć trochę pomóc swoimi dobrymi nawykami. Unikaj jazdy na półsprzęgle i zawsze wciskaj sprzęgło do końca w czasie zmiany biegu. Jak jeszcze nie szkodzić swojej skrzyni? Na pewno unikaj trzymania gałki skrzyni biegów, gdy nie zmieniasz biegu, kiedy, np. toczysz się w miejskim korku na drugim biegu.

Nie obciążaj skrzyni. Zacznijmy od tego, że pierwszy bieg służy do ruszania i manewrowania przy niskich obrotach, dlatego nie powinno się go używaj do jazdy z wyższymi prędkościami. Ponadto, gdy nie zachodzi ku temu potrzeba, unikaj nagłych redukcji, np. z biegu 6 na 3. Hamowanie silnikiem jest wskazane dla dłużej trwałości sprzęgła i samej skrzyni. Dojeżdżając do świateł, redukuj biegi po kolei przy odpowiednich obrotach.

Wymieniaj olej także w manualnej skrzyni

Olej w skrzyniach biegów nie jest dożywotni, jak twierdzą niektórzy producenci samochodowi. Niewymieniane go, szczególnie w skrzyniach automatycznych, skraca jej żywotność z powodu utraty swoich parametrów oraz właściwości smarnych. W skrzyniach manualnych olej ma za zadanie zabezpieczać wszystkie współpracujące ze sobą metalowe elementy w skrzyni. Z wiekiem olej traci swoje właściwości, co prowadzi do skrócenia żywotności skrzyni z powodu pracy pod wyższym obciążeniem. Nie warto ryzykować - zalecamy wymianę oleju nie rzadziej, niż 80 tys. km. Nie zaszkodzi dla pewności zrobić tego zaraz po kupnie używanego samochodu. W razie wymiany, za nową skrzynię do popularnej wersji trzeba zapłacić ok. 1500 zł z wymianą. Przykładowe ceny nowych skrzyń manualnych: