Jak otworzyć auto, gdy kluczyki są w środku? Sposobów jest kilka. Wszystko zależy od tego, jak daleko od domu kierowca zatrzaśnie auto.

Zatrzaśnięte kluczyki? A może weź komplet zapasowy?

To może zdarzyć się każdemu. W wyniku błędu lub usterki kierowca może zatrzasnąć kluczyki w samochodzie. Jak otworzyć auto, gdy kluczyki są w środku? Po pierwsze prowadzący powinien się zastanowić nad tym, jak daleko znajduje się od domu. Ma to o tyle duże znaczenie, że gdy znajduje się blisko, zawsze może wrócić się po zapasowy komplet kluczyków. Wtedy otwarcie kabiny pasażerskiej stanie się formalnością. Z tego sposobu warto też skorzystać chociażby w sytuacji, w której istnieje możliwość że jeden z domowników dowiezie zapasowe kluczyki na miejsce.

Jak otworzyć auto, gdy kluczyki są w środku? Kierowca poradzi sobie sam!

Kolejną metodą – jednak mocno awaryjną – jest włamanie się do własnego samochodu. Kierowca zawsze może wziąć np. kamień i po prostu wybić jedną z szyb. W tym punkcie należy jednak zrobić dwa obostrzenia. Po pierwsze nie należy wybijać szyby najmniejszej (bo może być najdroższa), a boczną po stronie pasażera. Po drugie rozwiązanie takie jest najlepsze, gdy wraz z kluczykami w samochodzie zatrzaśnięty zostaje też np. zwierzak lub dziecko.

Kierowca może też skorzystać z zestawu służącego do włamywania się do kabiny. Składa się on z dwóch poduszek dmuchanych i chwytaka pozwalającego na otwarcie auta. I choć zestaw nie ma skomplikowanej zasady działania, są z nim ponownie dwa problemy. Po pierwsze dłubanie w drzwiach zawsze skończy się uruchomieniem alarmu. Po drugie raczej ciężko znaleźć osobę, która taki zestaw na wszelki wypadek będzie nosić w kieszeni.

Jak otworzyć auto, gdy kluczyki są w środku? Pomoże specjalista

Jak otworzyć auto, gdy kluczyki są w środku? Kierowca może też skorzystać z usług ślusarza. Ten w kilka minut powinien dostać się do kabiny pasażerskiej i odryglować zamki. Usługa taka kosztuje jakieś 150 – 200 zł, a jej zaletą jest fakt, że specjalista na ogół pojawia się na miejscu w ciągu mniej więcej pół godziny i poradzi sobie z problemem już w kilka minut.