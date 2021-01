Nie słychać pompki spryskiwaczy. Czy to już awaria?

Wyobraźcie sobie taki scenariusz: chcecie uruchomić spryskiwacz w samochodzie, ale płyn nie jest rozpryskiwany na szybie, a do tego nie słychać pompki spryskiwaczy. Co to oznacza? W pierwszej kolejności wskazuje na uszkodzenie pompki. Czy zawsze usterka musi być poważna? Na szczęście nie.

Nie słychać pompki spryskiwaczy. Co to oznacza?

Pompka spryskiwacza jest prostym mechanizmem. W efekcie jej awaria dotyczy najczęściej kilku aspektów.





spalenia silnika pompki - w wyniku zamarznięcia płynu do spryskiwaczy,

problemy z zasilaniem pompki spryskiwacza, zaśniedziałe gniazdko lub wtyczka - brak prądu, uszkodzenie przekaźnika doprowadzającego prąd, spalony bezpiecznik.



Awaria pompki spryskiwaczy: ile kosztuje naprawa?

Naprawa pompki spryskiwaczy na szczęście na ogół nie jest droga. Wymiana bezpiecznika czy przekaźnika to koszt zaledwie kilku złotych. Nieco droższa może się okazać wymiana całej pompki - ta kosztuje od 30 do 300 - 350 złotych.