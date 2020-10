Zaparowane szyby w aucie. Jak pozbyć się problemu?

Zaparowane szyby w aucie stanowią spory problem dla kierowcy. Czemu? Bo wilgoć ogranicza widoczność, a to ma niewątpliwy wpływ na bezpieczeństwo jazdy. W przypadku pary groźna jest jednak nie tylko sama jazda, ale nawet poruszanie się po parkingu. Para zalegająca na szybach samochodowych ogranicza pole widzenia i może doprowadzić do stłuczki w czasie zajmowania miejsca parkingowego.

Zaparowane szyby w aucie: jaki nawiew?

Odpowiedź na pytanie "jaki nawiew na zaparowane szyby w samochodzie?" wydaje się dość oczywista. Nawiew oczywiście należy ustawić na szyby. Warto jednak pamiętać o tym, aby mocno nie kontrastować temperatury w stosunku do tej, która panuje na zewnątrz. Bo to może wbrew pozorom wyłącznie wzmagać występowanie pary wodnej na szybie.





Jak zlikwidować zaparowane szyby w aucie?

Bardzo wielu kierowców zastanawia się nad tym, co poradzić na zaparowane szyby w aucie. Powinni zdać sobie sprawę z tego, że aby skutecznie usunąć problem, warto tak naprawdę dowiedzieć się z czego on wynika. A powodem występowania pary zazwyczaj jest wilgoć, która zalega w kabinie pasażerskiej. Często mowa w tym przypadku o wodzie, którą są nasączone dywaniki czy wykładzina podłogi. Co z nią zrobić? Wnętrze należy dokładnie osuszyć - tj. np. wystawić auto przed garaż w słoneczny dzień i otworzyć drzwi.

Kierowca powinien pamiętać też o tym, że zaparowane szyby w samochodzie podczas deszczu mogą wynikać również z zapchanego filtra kabinowego. Na szczęście jego wymiana nie jest droga. Nowy osadnik kosztuje często już 20 - 30 złotych, a jego wymianę kierowca może wykonać we własnym zakresie.

Zaparowane szyby w samochodzie z klimatyzacją. Co to oznacza?

W twoim samochodzie jest uruchomiona klimatyzacja, a mimo wszystko szyby parują? Jeżeli para pojawi się przez pierwszych kilkanaście sekund po rozruchu, to może być absolutnie normalne. W sytuacji, w której para utrzymuje się w czasie jazdy, to może oznaczać usterkę schładzacza. Klimatyzacja osusza powietrze, para nie powinna zatem występować. Jakie mogą być powody zachodzenia szyb? Winny może być brak odczynnika w układzie klimatyzacyjnym, ewentualnie jego nieszczelność, bądź uszkodzenie np. kompresora. Podłoże usterki musi sprawdzić mechanik.