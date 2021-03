Zapach gazu w kabinie samochodu. Co oznacza?

Zapach gazu w kabinie samochodu to nieszczelność...

Zapach gazu w kabinie samochodu zawsze oznacza nieszczelność. Ta nieszczelność może jednak wynikać z działania różnych czynników. Przykład? Czasami dotyczy instalacji LPG, a czasami problemów z układem wydechowym. Poza tym zapach gazu w kabinie samochodu może wynikać też z nieprawidłowej regulacji systemu zasilania gazem.

Zapach gazu w kabinie samochodu. Jakie jest zagrożenie?

Jeżeli kierowca zauważy zapach gazu w kabinie samochodu, powinien jak najszybciej umówić się na wizytę u mechanika. Jeżeli za nieszczelności odpowiada instalacja LPG, zagrożenie jest podwójne. Raz że wdychanie propan-butanu jest szkodliwe, a dwa że ulatniający się gaz może stanowić ryzyko powstania pożaru.

reklama reklama



Zapach gazu w kabinie samochodu. Co zrobić?

Po zgłoszeniu przez kierowcę zapachu gazu w kabinie mechanik powinien w pierwszej kolejności przyjrzeć się instalacji LPG. Jeżeli w jej ramach nie znajdzie żadnych nieszczelności, problem może leżeć gdzieś indziej. Często jest tak, że nieprawidłowa regulacja układu powoduje dostarczenie do komory spalania zbyt dużej ilości gazu. Ten nie jest spalany, przez co trafia do wydechu. Jeżeli dodatkowo wydech i karoseria są nieszczelne, może to powodować u kierowcy wrażenie zapachu gazu w kabinie samochodu.

Zapach gazu w kabinie samochodu po zatankowaniu?

Czemu kierowca może czuć zapach gazu w kabinie samochodu po tankowaniu? Na ogół problemy są dwa. Po pierwsze wyciek może być powodowany przez zawór montowany we wlewie gazu - może zbyt wolno odbijać i powodować niewielki wyciek propan-butanu. Po drugie przyczyną może być zużyta membrana w parowniku. Powstaje w ten sposób wyciek, który przepuszcza zapach gazu do kabiny samochodu poprzez układ wentylacji.