Instalacja LPG do diesla - czy to jest wykonalne?

Instalacja LPG oznacza spore oszczędności na paliwie. W końcu gaz jest o połowę tańszy od benzyny czy oleju napędowego. Czy zatem da się go zamontować w dieslu? Jak najbardziej. Problem dotyczy jednak nie tyle dostępnej technologii, co jej ceny. Kilka tysięcy złotych wydanych na modyfikację układy wtryskującego paliwo musi się zwrócić w czasie eksploatacji. W przeciwnym razie nie może być mowy o realnych oszczędnościach.

Instalacja LPG do diesla:

Mono fuel - system wymaga przebudowania silnika na zapłon iskrowy (demontaż układu wtryskowego, przebudowanie głowicy). Niestety odstrasza koszt montażu - ten potrafi sięgnąć nawet 9 tysięcy złotych.

Dual fuel - silnik pracuje jednocześnie na gazie i oleju napędowym. Ten drugi jest jednak podawany w ilości pozwalającej na zainicjowanie zapłonu mieszanki paliwowo-powietrznej. Koszt montażu instalacji na ogół przekracza 5 tysięcy złotych - decyduje o tym zastosowanie systemu ograniczającego podawanie oleju napędowego.

Diesel gaz - to instalacja wykorzystująca tzw. dotrysk LPG - zupełnie jak w silnikach benzynowych z bezpośrednim wtryskiem. Dotrysk realizowany w dolocie sięga na ogół 20 proc. mieszanki paliwowej, a jest zerowy chociażby na postoju. Koszt montażu tego typu instalacji wynosi od 2 do 5 tysięcy złotych.

Instalacja LPG do diesla jest możliwa do zamontowania. Niestety gorzej z opłacalnością. Jeżeli kierowca wybierze najtańszy, a jednocześnie pracujący z najmniejszą efektywnością układ typu diesel gaz, może latami czekać na zwrot inwestycji. Sytuacji nie poprawiają nawet układy bardziej efektywne, ale droższe w montażu. Skutek? Instalacja LPG do diesla raczej nigdy nie stanie się wiodącym trendem rynkowym.