Top 7: Jak podróżować z dziećmi?

Jak podróżować z dziećmi? Jeżeli dziecko jest naprawdę małe, wyjazd może się stać wyzwaniem. Oto porady jak przygotować się do wyjazdu.

Jak podróżować z dziećmi? Po pierwsze fotelik!

Podczas doboru fotelika do podróży z dzieckiem warto kierować się kilkoma kryteriami. Przede wszystkim należy kupić taki fotelik, który ma certyfikat bezpieczeństwa. Poza tym powinien on być dostosowany do wzrostu i wagi dziecka. Używanie gondoli? To raczej nie jest zalecane, a w niektórych krajach wręcz zostało zabronione.

Dziecko powinno trafić na... tył!

Z punktu widzenia bezpieczeństwa najlepszym miejscem dla małego dziecka jest tylna kanapa. Oczywiście może się zdarzyć sytuacja, w której kierowca nie będzie miał wyjścia i będzie musiał umieścić fotelik z przodu. W takim przypadku bezwzględnie należy jednak pamiętać o dezaktywowaniu poduszki powietrznej.

Jak podróżować z dziećmi? Fotelik tyłem do kierunku jazdy

Bezpieczeństwo transportu najmłodszych dzieci wymaga tego, aby foteliki były montowane tyłem do kierunku jazdy. Wynika to z faktu, że szyja dziecka wymaga czasu do pełnego rozwoju. I czas ten należy najmłodszemu członkowi rodziny dać. Ustawienie tyłem do kierunku jazdy oznacza mniejsze przeciążenia w czasie ewentualnej kolizji. Tyłem do kierunku jazdy powinny podróżować dzieci w wieku do 15 miesięcy.

Jak podróżować z dziećmi? Kluczem prawidłowy montaż fotelika

W sytuacji, w której samochód posiada mocowania typu ISOFIX, problem z prawidłowym montażem fotelika nie jest duży. Wystarczy zadokować go w punktach montażowych. W pojazdach starszego typu należy skorzystać z instrukcji dołączonej przez producenta. Gdzie najlepiej zamontować fotelik? Najlepszym miejscem jest tylna kanapa za kierowcą.

Dziecko w foteliku? To dziecko bez odzieży wierzchniej.

Nawet podczas jazdy na krótkim dystansie warto pamiętać o zdjęciu dziecku odzieży wierzchniej przed jego usadzeniem w foteliku. Powód? Kurtka może skutecznie utrudnić zapięcie pasów bezpieczeństwa - a to z kolei ograniczy ich skuteczność.

Jak podróżować z dziećmi? Umieść wszystkie rzeczy w bagażniku

W czasie kolizji wszelkie przedmioty umieszczone w kabinie zaczną się przemieszczać i będą tworzyć zagrożenie dla pasażerów. Dlatego warto zbędne rzeczy schować do bagażnika. W efekcie idealny samochód rodzinny powinien oferować dużą ilość miejsca w kufrze - szczególnie że podróżując z dzieckiem należy mieć ze sobą chociażby zajmujący sporą przestrzeń wózek.

Pamiętaj o planowaniu!

Podróżując z dziećmi warto zastanowić się nad trasą, postojami, ale też wcześniejszą próbą montażu fotelika. To oszczędzi sporej ilości nerwów.

Jeśli zabierzemy się za montaż przed samą podróżą z niemowlęciem, mogą nam towarzyszyć bardzo silne emocje - zauważa Javier Luzón, odpowiedzialny za dział Rozwoju Bezpieczeństwa Pojazdów SEAT-a. - W takim momencie nawet najprostsze zadanie może urosnąć do rozmiarów inżynierskiego wyzwania.

Źródło: Materiały prasowe Seat