Od kiedy brak nalepki na szybie? Ustawodawca coraz głośniej mówi o wrześniu 2022 roku.

Podczas rejestracji samochodu kierowca musi otrzymać trzy rzeczy. Pierwszą jest dowód rejestracyjny. Drugą tablice rejestracyjne. Trzecią naklejka z numerem rejestracyjnym na szybę. Już niedługo ta trzecia ma zniknąć. Od kiedy nie będzie nalepki na szybie? Wszystko wskazuje na to, że realną datą stanie się wrzesień 2022 roku - konkretnie obowiązek zniknie 4 września 2022 roku. Do tego momentu naklejka nadal będzie obowiązkowym elementem wyposażenia pojazdu.

Brak naklejki rejestracyjnej na szybie to... oszczędność!

Brak nalepki na szybie do 4 września 2022 roku nadal może oznaczać poważne konsekwencje. W trakcie kontroli drogowej kierowca straci dowód rejestracyjny pojazdu, a do tego może otrzymać mandat wynoszący od 20 do 500 zł. Podczas przeglądu technicznego diagnosta nie będzie miał możliwości przedłużenia ważności badania. Ile kosztuje naklejka na szybę? Na szczęście nie jest droga - za jej wydanie urząd pobiera 18,5 zł.

Jak usunąć naklejkę z numerem rejestracyjnym z szyby?

Brak nalepki z numerem rejestracyjnym będzie oznaczał, że kierowca otrzyma możliwość usunięcia starego oznaczenia. Jak to zrobić? Przede wszystkim naklejkę warto podgrzać - np. suszarką do włosów. Następnie należy ją podwadzić chociażby żyletką i zerwać zdecydowanym ruchem.