Wyrejestrowanie w przypadku wywozu pojazdu z kraju: o czym pamiętać, ile kosztuje i jak właściwie wygląda? Dziś opowiemy właśnie o tym.

Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku wywozu z kraju. Realny scenariusz?

Import używanych samochodów do Polski jest szczególnie popularny - rocznie od zachodniej strony wjeżdża do kraju nawet milion aut. Mimo wszystko są też sytuacje, w których pojazdy z Polski są eksportowane za granicę. Dotyczy to nie tylko przeprowadzki Polaków, ale też np. sprzedaży. W tym punkcie zasadnicze staje się zatem pytanie jak wyrejestrować samochód w przypadku wywozu go z kraju. Odpowiedź poniżej.

Wyrejestrowanie pojazdu z powodu wywozu za granicę - dokumenty:

wniosek,

dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicę i stosowne oświadczenie lub kopię dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pojazdu za granicą,

dokument tożsamości byłego właściciela.

Bardzo ważne jest to, że dokument potwierdzający zarejestrowanie pojazdu za granicą jest napisany w języku obcym. Przed dostarczeniem go do urzędu należy zatem wykonać tłumaczenie - w przeciwnym razie nie będzie honorowany.

Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku wywozu pojazdu z kraju: ile kosztuje?

Ile kosztuje wyrejestrowanie pojazdu w przypadku wywozu z kraju? Opłata skarbowa wynosi 10 zł. Kwota może się zwiększyć o dodatkowe 17 zł w przypadku, w którym były właściciel pojazdu postanowi zgłosić sprawę przez pełnomocnika niepozostającego w stopniu pokrewieństwa. Ile oczekuje się na decyzję? Maksymalnie 30 dni - formą jest decyzja administracyjna starosty lub prezydenta miasta.

Zbycie pojazdu za granicę: ponowna rejestracja możliwa?

Polskie przepisy mówią, że raz wyrejestrowanego samochodu nie da się zarejestrować ponownie. Wyjątki? Jednym z punktów na liście są właśnie pojazdy wyrejestrowane w celu wywozu za granicę. Gdy właściciel auta postanowi wrócić do kraju lub ktoś z Polski odkupi samochód uprzednio eksportowany, będzie miał możliwość ponownej rejestracji nad Wisłą.