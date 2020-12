Koniec z wymianą dowodu rejestracyjnego. Legalnie bez pieczątek!

Koniec z wymianą dowodu rejestracyjnego ze względu na brak miejsca na pieczątki

Koniec miejsc na pieczątki z przeglądu technicznego do tej pory oznaczał mniej więcej tyle, że kierowca musiał udać się do wydziału komunikacji i wyrobić nowy dokument. Teraz sytuacja uległa zmianie. Nowe przepisy nie będą wymuszać wymiany dowodu rejestracyjnego - w końcu diagnosta wprowadza dane do systemu CEPiK i to w nim ważność badania sprawdzić mogą np. funkcjonariusze policji czy kupujący.

Brak miejsca na pieczątki: co w czasie przeglądu?

Kierowca, który w czasie przeglądu technicznego okaże diagnoście dowód rejestracyjny bez miejsca na kolejną pieczątkę, otrzyma oczywiście wpis do CEPiK, ale i papierowe zaświadczenie. I to będzie w tym momencie kluczowe. Czemu? Należy je oddać kupującemu pojazd (wystarczy mieć ostatnie zaświadczenie) lub mieć przy sobie np. w czasie wyjazdu za granicę - bo zagraniczne służby nie będą mogły sprawdzić danych w CEPiK.





Koniec z wymianą dowodu rejestracyjnego. Oszczędności?

Koniec z wymianą dowodu rejestracyjnego oznacza, że kierowcy będą mogli zaoszczędzić nieco gotówki. Kwota z pewnością nie jest wielka, bo w kieszeni właścicieli aut zostaną 54 złote. Ważniejsza jest jednak oszczędność czasu - związana z koniecznością złożenia wniosku i późniejszej wizyty w celu odebrania nowego dowodu rejestracyjnego.

Od kiedy koniec z wymianą dowodu rejestracyjnego?

Zmiany wprowadzone na mocy tzw. pakietu deregulacyjnego weszły w życie 4 grudnia 2020 roku. To oznacza mniej więcej tyle, że brak miejsca na pieczątki z przeglądu technicznego nie będzie kwalifikował dowodu rejestracyjnego do wymiany. Oczywiście właściciel nadal ma możliwość wymiany - teraz będzie to jednak dobrowolne.