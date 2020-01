Czasowe pozwolenie. Czemu nie można sprzedać z nim auta?

Kierowca dokonujący przerejestrowania samochodu, ewentualnie starający się o wydanie nowego dowodu rejestracyjnego, otrzymuje pozwolenie czasowe. Tzw. miękki dowód wydawany jest na okres 30 dni. To czas, który jest konieczny na załatwienie formalności urzędowych związanych np. ze sprawdzeniem pochodzenia pojazdu i faktu czy nie jest on kradziony oraz zamówienie twardego dowodu rejestracyjnego w Wytwórni Papierów Wartościowych. W momencie, w którym czasowe pozwolenie zostanie zastąpione standardowym dowodem rejestracyjnym, kończy się okres rejestracji czasowej.

Pozwolenie czasowe. Jak przedłużyć jego ważność?

Czas ważności pozwolenia czasowego w niektórych przypadkach może być jednorazowo przedłużony o 14 dni. Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym może się tak stać w sytuacji, w której urzędnicy w czasie czasowej rejestracji muszą wyjaśnić dodatkowe sprawy związane z rejestracją pojazdu. W takim przypadku pracownik wydziału komunikacji dokonuje stosownej adnotacji na dokumencie. Co w sytuacji, w której konieczne jest dalsze wydłużenie terminu ważności pozwolenia czasowego? Możliwości takiej nie ma. W efekcie wydział komunikacji musi wydać kolejny miękki dowód.

Pozwolenie czasowe ma serię zalet. To dokument, który stwierdza dopuszczenie pojazdu do ruchu na czas załatwiania formalności związanych ze sprawami rejestracyjnymi realizowanymi przez starostwo powiatowe. Dzięki temu właściciel auta nie musi odstawiać go na parking i może cały czas eksploatować pojazd. Z drugiej strony miękki dowód niesie też pewne zagrożenia. A podstawowe dotyczy tego, że nie daje możliwości np. sprzedaży samochodu. I za niewiedzę w tym temacie ciężko obwiniać urzędników. Szczególnie że stosowne oświadczenie musi złożyć sam kierowca w momencie załatwiania formalności.

Z pozwoleniem czasowym… nie przerejestrujesz auta!

Czasowa rejestracja jest warunkowa. Urzędnicy mogą wszcząć jej procedurę tylko i wyłącznie w przypadku, w którym właściciel pojazdu oznajmi że w okresie jej trwania i do momentu uzyskania twardego dowodu rejestracyjnego nie sprzeda pojazdu. Podstawę do składania takiego oświadczenia stanowi art. 74 ust. 2b ustawy Prawo o ruchu drogowym. Co to oznacza w praktyce? Mniej więcej tyle, że do samej transakcji sprzedaży oczywiście może dojść - stary i nowy właściciel spiszą umowę i przekażą sobie kwotę pieniężną. Niestety nowy właściciel dysponujący miękkim dowodem nie będzie w stanie zarejestrować pojazdu na siebie.

Problem dotyczący próby zakupu samochodu posiadającego jedynie pozwolenie czasowe jest realny. Szczególnie że w załatwieniu formalności nie pomogą ani żadne odwołania, ani nawet skorzystanie z procedury zaskarżenia decyzji administracyjnej do sądu. Skuteczna metoda jest tylko jedna i okazuje się tak naprawdę półlegalna. Nowy właściciel musi odsprzedać pojazd staremu, aby ten mógł odebrać twardy dowód rejestracyjny. W tym momencie transakcję należy powtórzyć, dzięki czemu nabywca będzie mógł pojawić się w wydziale komunikacji w celu zmiany właściciela pojazdu w rejestrze i tym razem załatwić sprawę z powodzeniem.