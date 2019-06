Wirtualne zatrzymanie dowodu rejestracyjnego - co to znaczy?

Po 1 października 2018 roku pojawiła się sytuacja prawna, która mogła zdecydowanie utrudnić policjantom działanie. A wszystko za sprawą przepisów, które zwolniły kierowców z obowiązku wożenia ze sobą dokumentów pojazdu. Skoro prowadzący nie musieli mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego, z automatu funkcjonariusze nie mogli go fizycznie zatrzymać. Całe szczęście fakt ten nie utrudnił czynności wykonywanych przez stróżów prawa na drodze. Udało się go bowiem dość gładko obejść.

Od zmiany przepisów pojęcie zatrzymania dokumentów zmieniło wymiar. Odbywa się stuprocentowo wirtualnie. Policjanci wpisują do systemu CEPiK informację mówiącą o konieczności wycofania samochodu z ruchu, a stąd ta trafia do właściwego wydziału komunikacji. W efekcie urzędnicy i każdy kolejny patrol będą doskonale wiedzieli o tym, że dany pojazd nie powinien być dalej eksploatowany. Blokada dowodu rejestracyjnego ułatwia i pracę policjantom, i jest dużo wygodniejsza dla kierowców.

Wirtualne zatrzymanie dowodu rejestracyjnego - rozwiązanie wygodniejsze

Z punktu widzenia funkcjonariuszy wirtualne zatrzymanie dowodu rejestracyjnego oznacza dużo mniejszą porcję biurokracji. W końcu wystarczy jeden wpis w odpowiedniej opcji systemu CEPiK. Nie ma np. konieczności odsyłania dokumentu do wydziału komunikacji, przez który został wydany.

Dla prowadzących z kolei wirtualne zatrzymanie dowodu rejestracyjnego oznacza, że samochód może dużo szybciej i łatwiej wrócić legalnie na drogi. Wystarczy że właściciel usunie niesprawność pojazdu, a następnie przeprowadzić badanie techniczne. Z dokumentem potwierdzającym jego pozytywny wynik musi udać się do wydziału komunikacji rejestrującego auto lub najbliższej jednostki reprezentującej organ, który dowód rejestracyjny zatrzymał. Wirtualne zwolnienie z zajęcia oznacza, że pojazd w tym samym momencie może zacząć być normalnie eksploatowany.

Gdy wirtualnego zatrzymania dowodu rejestracyjnego dokona policja, zdjęcie zajęcia dokumentu może zostać wykonane przez dowolną jednostkę policji w kraju lub wydział komunikacji, w którym zarejestrowany jest pojazd.

Zajęcia dokonanego przez ITD nie może zdjąć np. Policja i na odwrót.

Wirtualne zatrzymanie dowodu rejestracyjnego - szybciej można odzyskać dokument

Według wcześniejszych zasad po fizycznym zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego kierowca musiał najpierw usunąć niesprawność auta. Potem powinien udać się na przegląd do okręgowej stacji kontroli pojazdów oraz poczekać aż dowód zostanie wysłany do właściwego wydziału komunikacji i tam go odebrać. Sytuacja była o tyle problematyczna, że kierowca nie zawsze mieszka w tym samym mieście, w którym jest zameldowany i rejestruje pojazd.

Kierowca ma pojazd zarejestrowany w miejscu zameldowania (np. w Gdańsku), ale obecnie z uwagi np. na studia czy pracę mieszka w Warszawie. Po zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego dokument musiał zatem odebrać w wydziale komunikacji w Gdańsku.