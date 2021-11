Pękniętą szyba a OC, czyli czy ta polisa pokryje straty?

Pękniętą szyba a OC, czyli czy po uszkodzeniu szyby przez kamień kierowca może liczyć na polisę OC? Czasami tak, a czasami nie.

Pękniętą szyba a OC: tak, wypłata jest możliwa

Sezon jesienno-zimowy potęguje możliwość uszkodzenia szyby przez kamień wystrzelony spod kół innego pojazdu. I choć wina kierowcy jadącego z przodu jest żadna, według prawa to on ponosi odpowiedzialność za naprawę szkody. A właściwie nie tyle on, co ubezpieczenie OC wkupione dla pojazdu. Informacja ta bez wątpienia jest optymistyczna. Kierowcy nie powinni się jednak spieszyć z nadmierną radością. Bo odpowiedzialność prowadzącego najpierw trzeba udowodnić...

Pękniętą szyba a OC, czyli wskaż sprawcę

Jak udowodnić kierowcy jadącemu z przody winę za uszkodzenie szyby? Odpowiedzi może być kilka. Najlepszą jest jednak pokładowy rejestrator jazdy. Nagra on zarówno moment wystrzelenia kamienia, jak i jego uderzenia. Poza tym zapisze numer rejestracyjny pojazdu. A w takim przypadku kierowca nawet nie musi zatrzymywać auta jadącego z przodu, a może np. załatwić sprawę poprzez zgłoszenie złożone na najbliższym komisariacie policji.

Słowo przeciwko słowu. To trudne do rozstrzygnięcia

Inne sposoby udowodnienia winy kierowcy jadącego z przodu są wątpliwe. Bo zazwyczaj opierają się na zasadzie słowo przeciwko słowu. I nawet wtedy, gdy uda się wam powołać świadków. Powód? Świadkami będą pasażerowie waszego auta. W efekcie wiarygodność ich zeznań może być deprecjonowana. Taka sprawa zazwyczaj kończy się w sądzie. Czy zatem warto walczyć o naprawdę szyby wartej na ogół kilkaset złotych w czasie kilkuletniego przewodu sądowego? Wątpliwe...

Pękniętą szyba a OC pojazdu. To nie ta droga...

Omawiając pojęcie pękniętej szyby a OC warto wspomnieć o jeszcze jednym aspekcie. Naprawy nie obejmie polisa kupiona dla pojazdu, w którym uszkodzenie powstało. Nie ma to bowiem nic wspólnego z odpowiedzialnością cywilną kierującego. Naprawa szyby w razie niewykrycia sprawcy jest możliwa wtedy, gdy pojazd posiada polisę AC lub ubezpieczenie szyb – polisa kosztuje zazwyczaj od 80 do 100 zł.