Ubezpieczenie samochodu, czyli jesień bez poślizgu

Ubezpieczenie samochodu ma szereg zadań. Chroni kierowcę przed skutkami odpowiedzialności i zdarzenia, ale też chroni jego mienie.

Jesień to... niebezpieczny moment na drogach!

Statystyki nie pozostawiają złudzeń. Jesień jest tym momentem na drogach, który okazuje się szczególnie niebezpieczny. Wrzesień 2020 roku był drugim najbardziej niebezpiecznym miesiącem w zeszłym roku, a w okresie od września do grudnia na polskich drogach miało miejsca aż blisko 35 proc. wszystkich wypadków drogowych. Z kolei to właśnie w październiku 2020 r., a nie w marcu czy czerwcu, zginęło w nich najwięcej osób. A to prowadzi do jednego wniosku. Kierowca powinien zadbać o swoją ochronę poprzez właściwe ubezpieczenie.

Ubezpieczenie samochodu, czyli OC to podstawa

Znacie powiedzenie mówiące, że strzeżonego Pan Bóg strzeże? Pomyślcie o nim jesienią i... zajrzyjcie do dokumentów pojazdu. Sprawdźcie czy wykupiona dla niego polisa OC nadal jest aktualna. Bo jeżeli nie, to w roku 2021 grozi wam kara wynoszącą nawet 5600 zł. Aktualne OC ma jednak znaczenie przede wszystkim z punktu widzenia zdarzenia drogowego. Jeżeli będziemy sprawcą wypadku lub innego zdarzenia na drodze, ubezpieczyciel pokryje szkody, które wyrządziliśmy innym uczestnikom ruchu drogowego.

Kierowcy mogą wybierać z szerokiej oferty polis OC obecnych na naszym rynku. Faktem jednak jest, że towarzystwa ubezpieczeniowe oferują zbliżone warunki, jeżeli chodzi o ochronę, ale różne ceny. Dlatego po polisę OC warto wybrać się do pośrednika finansowego, który pomoże wybrać nam najatrakcyjniejsze rozwiązanie – podpowiada Aleksandra Rajkowska, ekspert ZFPF, Notus Finanse.

Kluczem do sukcesu są zniżki na OC. Kierowca zbiera je wraz z każdym rokiem bezszkodowej jazdy. Zniżki może przenieść ze sobą wraz ze zmianą ubezpieczyciela – bo znalazł firmę z atrakcyjniejszą ofertą, ale też może je stracić po kolizji. Podczas kupowania OC warto zatem pomyśleć o tzw. gwarancji zachowania zniżek. Polega to na tym, że pierwsza kolizja w każdym roku nie powoduje odebrania zniżek.

Autocasco - nie jest tanie, ale czy potrzebne?

OC chroni od skutków odpowiedzialności cywilnej. AC z kolei gwarantuje np. naprawę pojazdu w sytuacji, w której to wy jesteście sprawcą zdarzenia. Wysokość składki AC, którą płaci kierowca jest uzależniona od zakresu ochrony i innych, indywidualnych ustaleń z ubezpieczycielem, np. tych, dotyczących sposobu naprawy uszkodzonego pojazdu. Wpływ na składkę ma też wiek kierowcy, a nawet... miejsce parkowania.

Zostawiając auto na strzeżonym osiedlu z dużym prawdopodobieństwem zapłacisz mniej, niż parkując auto przy ruchliwej ulicy, gdzie ryzyko kradzieży i uszkodzeń jest większe. – powiedziała Aleksandra Rajkowska, ekspert ZFPF, Notus Finanse.

Autocasco na godziny? Tak, to możliwe!

Ubezpieczenie AC jest zdecydowanie dość drogą opcją. Jak obniżyć jej koszt? Sposobów jest kilka. Przede wszystkim kierowca może wykupić autocasco tylko na ten czas, w którym naprawdę go potrzebuje. AC może obowiązywać przez kilka dni – bo kierowca akurat wyjeżdża na wakacje. Kolejną opcją jest minicasco, w którym zmniejsza się zakres odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej, ale i składka. Może być ona kilkukrotnie niższa od klasycznego AC.

Żeby było taniej, weź pakiet OC+AC

Gdy chcemy jeszcze bardziej ograniczyć koszty związane z zakupem ubezpieczenia, dobrym rozwiązaniem będzie zakup pakietu OC+AC, który zapewnia nam obowiązkową i dodatkową ochronę w niższej cenie. Przy takiej opcji wiele towarzystw ubezpieczeniowych za promocyjną cenę lub zupełnie za darmo oferuje dodatkowy pakiet Assistance.

Ochrona kierowcy i pasażera? To musi być NNW

Czym tak naprawdę jest ubezpieczenie NNW? Chroni kierowcę i pasażerów przed skutkami zdrowotnymi zdarzeń drogowych. Z niego można pokryć koszty leczenia, ewentualnie otrzymać odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu. Ubezpieczyciele zazwyczaj określają górną granicę obowiązywania NNW. Kierowca ją pozna podczas kupowania polisy.

Bez przeglądu... nie ma wypłaty z odszkodowania

Stan techniczny pojazdu jest słowem-kluczem w przypadku wszelkiego rodzaju polis komunikacyjnych. Na co warto szczególnie zwrócić uwagę? Na kondycję opon, układu hamulcowego czy reflektorów i wycieraczek.

Źródło: Materiały prasowe Związku Firm Pośrednictwa Finansowego (ZFPF)