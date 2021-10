Polisa OC dla Astona Bonda? Tanio nie będzie...

Polisa OC dla Astona Bonda nie może być tania. Powód? Chyba nie trzeba go wyjawiać osobie, która obejrzała choć jeden film z udziałem 007.

James Bond i seria pięknych klasyków

James Bond uwielbia samochody. Lista aut, które miał przyjemność prowadzić jest wyjątkowo długa. Wpisują się na nią takie modele jak Toyota 2000 GT, Ford Mustang Mach 1, Lotus Esprit S1 czy Aston Martin DB5. I ten ostatni jest prawdziwym klasykiem – to raz. Dwa stał się dosłownie znakiem rozpoznawczym 007. Właśnie dlatego to temu autu postanowili wyliczyć składkę ubezpieczenia OC eksperci Compensy. Co wyszło z ich wyliczenia?

Jak oblicza się OC dla samochodów klasycznych?

Obraz Jamesa Bonda w blisko 60-letnim Astonie Martinie to dobra okazja, żeby przypomnieć, na jakich zasadach ubezpiecza się w naszym kraju klasyki, czyli auta stare, często kultowe, o dużej wartości kolekcjonerskiej. Właściciele tego rodzaju pojazdów mogą bowiem korzystać z obowiązkowego OC na nieco innych zasadach, niż posiadacze nowszych samochodów. Podstawową różnicą jest to, że, gdyby agent 007 chciał kupić OC w Polsce, mógłby swoje DB5 ubezpieczyć na miesiąc – tłumaczy Karol Domżała, Dyrektor Biura Taryfikacji Ubezpieczeń Klientów Indywidualnych w Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group.

Co wpływa na wysokość składki OC?

Na kwotę składki OC składa się kilka czynników. A jednym z kluczowych jest wiek auta i pojemność jego silnika. No i tu Aston nie wypada najlepiej. Bo auto pochodzi z roku 1963, a do tego jest napędzany 4-litrowym silnikiem R6. Drugim z czynników mającym wpływ na wysokość składki jest profil kierowcy. I tu niestety James Bond ma kolejny problem. Na jego koncie znajduje się nie stłuczka, a setki stłuczek czy wypadków – bo cześć jego rywali pościgu nie przeżyła.

Ile za OC do Astona DB5 zapłaciłby Bond?

Już przy 4 wypadkach i kolizjach rocznie 53-letni (tyle lat ma Daniel Craig) zapłaciłby za OC Astona Martina ok. 5200 zł. Niezależnie od liczby szkód agent 007 nie miałby jednak problemu ze znalezieniem polisy, bo zgodnie z polskim prawem ubezpieczyciele nie mogą nikomu odmówić sprzedaży obowiązkowego ubezpieczenia. – czytamy w komunikacie Compensy.

Jakie klasyki w Polsce są najczęściej rejestrowane?

W kategorii aut ponad 50-letnich, do której należy przypisać Astona Martina DB5, najczęściej pojawiają się: VW Garbus, Fiat 125p, Fiat 126p, Warszawa i Ford Mustang. Można więc uznać, że ostatni z nich to najpopularniejszy w Polsce samochód Bonda (Roger Moore prowadził go w roli brytyjskiego agenta w filmie „Diamenty są wieczne”) – dodaje Karol Domżała z Compensy.